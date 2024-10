Constructores piden triplicar presupuesto federal para infraestructura

Guadalajara, Jal. Constructores que integran las 44 delegaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), conformaron un banco de 650 necesidades de obra prioritarias en todo el territorio nacional, las cuales requieren una inversión cercana a los dos billones de pesos, afirmó su presidente nacional, Luis Méndez Jaled.

Entrevistado al término del Tercera Consejo Directivo nacional de CMIC que contó con la participación de los 44 presidentes de las delegaciones que tiene el organismo en el país, el dirigente de la cúpula constructora destacó que la infraestructura «es un derecho humano» y demandó triplicar el presupuesto federal destinado a obra pública.

«Nosotros planteamos que se necesitan dos billones de pesos; es decir, un poco más del triple de lo que se dio en el presupuesto para este año que fue de 600,000 millones de pesos, 27% menos que en el año 2023 y esto nos pone al final del día en un crecimiento tal vez del 1%, hablando en promedio del sexenio», subrayó el industrial.

Participación privada

Tras reconocer la dificultad de financiar la infraestructura del país exclusivamente con recursos públicos, el presidente de CMIC insistió en la necesidad de promover esquemas de inversión en los que participe el capital privado.

«Reconocemos que ante las restricciones financieras y un gasto creciente en pensiones, en programas sociales y servicio de la deuda, no hay presupuesto público que alcance para atender tantas necesidades de obra. Por eso hemos insistido en promover proyectos con inversiones mixtas público-privadas y esquemas de ingeniería financiera que permitan aprovechar los activos de infraestructura de una manera eficiente como por ejemplo, mediante el llamado desdoblamiento de concesiones», indicó Méndez Jaled.

«Estaremos muy atentos a la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación el día 15 de noviembre y habremos de reiterar nuestra disposición para trabajar de manera constructiva, transparente y eficaz con los organismos ejecutores de obra», expresó.

Abundó que en México se está invirtiendo aproximadamente el 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura, mientras que en países desarrollados se invierte del 5 al 6% e incluso, algunas naciones como Singapur, invierte hasta el 9% de su PIB.

Carreteras, prioridad en el diagnóstico

El presidente de CMIC nacional explicó que de las 650 necesidades de obra que incluye el diagnóstico elaborado por ese organismo, «prácticamente la mitad tiene que ver con carreteras», dado que es una infraestructura necesaria tanto para elevar la calidad de vida de la población como para permitir el desarrollo económico y aprovechar el fenómeno de la relocalización de empresas denominado nearshoring.

«El detonar los polos de desarrollo de una manera integral será muy importante; no solo hablamos de calidad de vida que es lo más crucial, dado que la infraestructura es un derecho humano, sino de fenómenos que se acercan como el nearshoring».

Según Luis Méndez Jaled, en México «dos de cada tres kilómetros de carretera están dañados y son el sistema neurálgico más importante; por las carreteras se mueven aproximadamente 600 millones de toneladas (de mercancías), mientras que por instalaciones portuarias se mueven 300 millones y por ferrocarril se mueven 150 millones de toneladas».

Rezago en vivienda

Como parte del Programa Nacional de Vivienda que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, Jalisco podría acceder a aproximadamente 60,000 unidades, afirmó el presidente de la CMIC en el estado, Juan Manuel Chávez.

«La presidenta Sheinbaum anunció dentro de su Programa Nacional de Vivienda la construcción de un millón de ellas. Estimamos que de ese millón, a Jalisco se le destinarían aproximadamente 60,000, pero hay que recordar que hay más de 450,000 créditos autorizados aquí en Jalisco, la cobertura de esa demanda no llega ni al 0.5%, eso nos habla de la gran necesidad de los trabajadores que no están accediendo a esos créditos simplemente porque no hay vivienda», explicó.

Destacó que frente a ese rezago, hay un área de oportunidad para que la iniciativa privada pueda construir vivienda a través de sistemas de coinversión y cubrir la demanda que hay en el estado.

«Estimamos que la construcción de vivienda en Jalisco debe ser de por lo menos 77,000 viviendas de manera anual», subrayó Chávez Ochoa.

Sobre el rezago de vivienda, Luis Méndez comentó que en todo el país hay un déficit de casi 10 millones de viviendas.