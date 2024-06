Concluye reunión de AMLO con padres de los 43; piden “puente” con Sheinbaum

Ante los nulos avances en las investigaciones y debido a la ausencia del caso en la agenda de Claudia Sheinbaum, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos plantearon al presidente Andrés Manuel López Obrador que fuera un “puente” para que la próxima presidenta de México retome y dé seguimiento al caso Ayotzinapa para esclarecerlo.

Después de una reunión en Palacio Nacional con el jefe del Ejecutivo federal, Vidulfo Rosales, abogado de las familias, señaló que acordaron una nueva reunión para el próximo 3 de julio, en la que aclararon, no estaría presente la virtual ganadora de la contienda electoral.

“Él dice que va a valorar si en la última reunión que tengamos con él pueda estar la doctora Claudia. Por ahora, no, la próxima no, no quedamos en eso. Refirió, respecto a las reuniones, que efectivamente él se compromete a que la próxima Presidenta pueda darle seguimiento al caso Ayotzinapa”, dijo.

Como primer punto, subrayó, los padres quisieron dejar en claro que el movimiento que encabezan no tiene tintes políticos ni partidistas, que “este tema no tiene nada que ver con la política o con la politiquería… es un tema de, evidentemente, derechos humanos”.

El abogado indicó durante la reunión no se presentó ningún avance sustantivo de las investigaciones. Comentó que fueron informados de las más de 250 búsquedas en terreno que se han realizado, pero no se ha presentado “una sola identificación” que corresponda a los estudiantes.

“Sí se reconoce la labor que ha hecho el gobierno, el trabajo, el terreno, pero los resultados sustantivos hoy en día no tenemos”, reiteró.

En entrevista tras salir de la reunión, que se prolongó por más de tres horas, Vidulfo Rosales apuntó que los padres y madres de los normalistas insistieron, como segundo punto de la reunión, en su exigencia de que el Ejército entregue los más de 800 folios que tiene en su poder con información que los padres consideran fundamental para esclarecer el caso.

Asimismo hicieron énfasis en la extradición de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, y de Ulises Bernabé, juez de Barandilla de Iguala que estaba en funciones la noche de la desaparición de los 43 estudiantes.

De acuerdo con el abogado, sobre el caso de Tomás Zerón, el presidente López Obrador dijo que no se ha podido avanzar porque México no tiene tratado de extradición con Israel. En tanto que sobre el otro ex funcionario, “dicen que Estados Unidos otorgó un juicio político, sesgado, que no se valoraron las pruebas.

Vidulfo también dijo que en la reunión, el presidente lo acusó “de haber tirado la puerta del Palacio el pasado 6 de marzo y “de haber arengado” para que hubiera un boicot contra la campaña de Claudia Sheinbaum, “sin darnos la oportunidad, el presidente, de que pudiéramos responder en la mesa a esos señalamientos”.