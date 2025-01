Con proyecto humanitario, fundación de SLP regala casas nuevas a gente en extrema pobreza

Una familia que vivía en condiciones de extrema pobreza en el municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, recibió una vivienda digna gracias a un proyecto humanitario inspirado en la serie televisiva estadunidense Extreme Makeover.

La familia Hernández Quintero, integrada por una pareja de adultos mayores, su hija y dos nietos, habitaba una casa con paredes de carrizo y madera, y techos de lámina.

Con el proyecto, se reconstruyó la vivienda, adaptándola a sus necesidades específicas.

La fundación migrante «Unidos para Ayudar» llevó a cabo la construcción de la nueva vivienda en un tiempo récord de 10 días, con la colaboración de trabajadores de la construcción originarios de la comunidad, quienes participaron como voluntarios.

El proyecto humanitario identifica a familias necesitadas que sean propietarias de un terreno con una vivienda en condiciones precarias.

Una vez seleccionada, la familia beneficiaria debe desocupar temporalmente su hogar, que es demolido para dar paso a la construcción de una nueva vivienda.

Mientras tanto, la familia se reubica con familiares o amigos cercanos hasta que su nuevo hogar esté listo para ser ocupado.

La fundación recibió donativos de paisanos radicados en Estados Unidos y de funcionarios del Ayuntamiento de Ciudad Fernández, quienes aportaron parte de su sueldo.

La vivienda, que cuenta con tres recámaras, baño, sala y comedor, fue entregada completamente amueblada gracias a los donativos de los benefactores.

El alcalde migrante Rodolfo Loredo se inspiró en la serie estadunidense para combatir las condiciones de pobreza en su comunidad.

Con el apoyo de migrantes, se planea remodelar las viviendas de 10 familias más que enfrentan dificultades.

Estas casas serán entregadas el 10 de mayo.

“El reto que me estoy poniendo para el 10 de mayo es construir 10 casas como regalo del 10 de mayo, del Día de las Madres», declaró Rodolfo Loredo, alcalde de Ciudad Fernández y fundador de la asociación civil humanitaria.

Por su parte, Ofelia Hernández, beneficiaria del proyecto, expresó su gratitud y destacó que su madre ya no sufrirá problemas de salud relacionados con las inclemencias climáticas.

“Más que nada, mis papás van a tener su casita. Ellos pues bien felices porque mi mamá padece de los bronquios; se me enfermaba mucho y esperemos en Dios que ya no pase frío y a lo mejor tampoco se me vaya a enfermar tanto”, añadió Ofelia Hernández, hija de la pareja de adultos mayores beneficiada.

Con información de Milenio