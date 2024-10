Clara Brugada ordena investigar presunta extorsión sexual por el agua

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, giró instrucciones al secretario de Agua de la Ciudad de México, Mario Esparza, para que se ponga en contacto con quienes hicieron la investigación, en la que se revelan prácticas de extorsión sexual a mujeres de zonas pobres de Iztapalapa y Xochimilco, a cambio de pipas de agua.

Indicó que una vez que se corrobore y se tengan los datos se actuará de inmediato, para evitar que en este servicio, que es gratuito, ocurran este tipo de situaciones, pues el agua es un derecho.

“No creo que deba de convertirse en un tema muy grande sin antes corroborar, ¿sí?, entonces vamos a corroborar, vamos a ver dónde y de inmediato proceder”, expresó.

Consideró pertinente tener primero un acercamiento con quienes hicieron la denuncia, pues no se trata de una investigación periodística, si no de un trabajo escolar, en el que “no se conocen nombres, nada y sí es grave que digan un porcentaje; la verdad es la primera vez que lo escucho y creéme que he estado muy de cerca con las personas que requieren pipas de agua».