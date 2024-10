Ceniza del volcán Popocatépetl podría llegar a CDMX: ¿Qué alcaldías están en alerta?

En medio de huracanes y tormentas tropicales, el volcán Popocatépetl también ha ‘despertado’, pues en las últimas horas se ha mantenido muy activo con la emisión de fumarolas de gran altura.

De acuerdo con el último reporte de los sistemas de monitoreo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el Popocatépetl registró 58 exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, además de 56 minutos de tremor de muy baja amplitud.

Por esta razón, las autoridades mantienen en Amarillo Fase 2 el Semáforo de Alerta Volcánica, el cual se activa en casos de incremento de actividad con ligera caída de ceniza y fragmentos incandescentes en áreas cercanas, así como la posibilidad de domos de lava y flujos piroclásticos.

En este nivel de alerta se recomienda mantenerse atentos de las indicaciones de Protección Civil y de la evolución de la actividad volcánica para una posible evacuación.

Consulta la Guía sobre qué hacer ante los peligros volcánicos.

Encontrarás:

➡️Semáforo de Alerta Volcánica

➡️Recomendaciones en caso de caída de ceniza

➡️Dispersión de ceniza

➡️Caída de balísticos

Recuerda, #LaPrevenciónEsNuestraFuerzahttps://t.co/PumsMTciQY… pic.twitter.com/k8tQSLXKun — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 20, 2024

¿En qué alcaldías de CDMX podría caer ceniza del Popocatépetl?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, informó que, tras la reciente actividad volcánica de ‘Don Goyo’, “se prevé que la pluma de ceniza se desplace hacia el Noroeste” del país, ocasionando la caída de ceniza en el oriente, norte, centro y suroriente de la capital.

Según un mapa compartido por la SGIRPC, con corte a las 21:00 horas, es probable que se presente la caída de ceniza en prácticamente todas las alcaldías de CDMX:

Gustavo A. Madero.

Azcapotzalco.

Miguel Hidalgo.

Venustiano Carranza.

Benito Juárez.

Álvaro Obregón.

Cuauhtémoc.

Cuajimalpa.

Iztacalco.

Coyoacán.

Iztapalapa.

Xochimilco.

Milpa Alta.

Magdalena Contreras.

Tlalpan.

Tláhuac.

Protección Civil de la ciudad recomendó a los habitantes de dichas demarcaciones tomar las siguientes medidas de precaución para evitar problemas de salud:

Evitar actividades al aire libre.

Cubrir nariz y boca.

No utilizar lentes de contacto y preferir lentes de armazón.

Cerrar puertas y ventanas.

Tapas rendijas con paños húmedos.

Cubrir depósitos de agua.

No dejar alimentos a la intemperie.

Barrer la ceniza y colocarla dentro de bolsas de plástico para desecharlas.

Sobre este último punto, las autoridades exhortaron a la población a no tirar las cenizas en coladeras para evitar que estas se tapen y provoquen afectaciones al sistema de drenaje.

El Cenapred también ha emitido una serie de recomendaciones a la población mientras continúa activo el volcán Popocatépetl, entre ellos:

No intentar subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente.

Respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, pues estar dentro de esta zona no es seguro.

En caso de lluvias fuertes, alejarte del fondo de las barrancas debido al peligro de flujos de lodo y escombro.

Con información de El Financiero