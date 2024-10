Asume Borrel que Felipe VI no respondiera carta de AMLO

Ciudad de México., El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), el español Joseph Borrel, afirmó que durante su visita a México para la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum encontró en las autoridades mexicanas “disposición” para dejar atrás el diferendo derivado de que el rey Felipe VI no respondió a una carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la que se invitaba al monarca a disculparse junto con el gobierno mexicano por las atrocidades cometidas en la Conquista.

En declaraciones hechas en España, Borrel aseguró que es el responsable de que el rey no respondiera, pues cuando el gobierno español recibió la misiva él era el ministro de Asuntos Exteriores. Se decidió no responder «con la mejor intención de evitar polémicas inútiles”, aseguró Borrel, quien estuvo el lunes en México en su calidad de Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores para el inicio del gobierno de Sheinbaum, ceremonia a la que el gobierno español no envió a ningún representante oficial.

«Y ese es el mensaje que le he pasado a mis interlocutores mexicanos, en los que he visto una absoluta disposición a superar este problema, reforzar lazos y trabajar por un futuro común», agregó Borrel en una conferencia de prensa en España.

“Yo era el Ministro de Asuntos Exteriores de España cuando llegó la carta. Así que si hay un responsable de que no se contestara, no fue el rey, como le he oído a algún diputado. El rey es políticamente irresponsable», afirmó.