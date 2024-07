Así fue la ruta de la traición a “El Mayo”

Ismael «El Mayo» Zambada fue traicionado por un enemigo improbable: Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su más cercano aliado criminal, Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, de acuerdo con testimonios que recopilaron medios en Estados Unidos.

Guzmán López, de 38 años, engañó a Zambada para que se subiera al avión que lo cruzó a Estados Unidos, informaron funcionarios estadounidenses a The New York Times.



«El Chapito» le dijo que irían a buscar bienes raíces al norte de México -pistas clandestinas, según The Wall Street Journal (WSJ)-, y el capo de 76 años aceptó sin tener idea de que en realidad tomarían rumbo hacia Texas, donde sería puesto en manos de agentes estadounidenses.



El vuelo transfronterizo, asegura NYT, se produjo después de años de contacto silencioso entre Guzmán López y un pequeño equipo de agentes del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional que habían estado persiguiéndolo a él, a sus tres hermanos y a Zambada, tras la condena a Guzmán Loera por tráfico de drogas hace cinco años.

La comunicación secreta y discreta de los agentes estadounidenses con Guzmán López habría aumentado después de que su más cercano hermano, Ovidio, fue extraditado para ser juzgado en Chicago en septiembre pasado, según dijeron tres personas familiarizadas con su situación al Times.

De acuerdo con WSJ, los agentes estadounidenses dudaron cuando Guzmán López les dijo que trabajaría con ellos para facilitar la captura del «Mayo».

No está claro aún en qué medida los agentes influyeron o dirigieron los eventos que se desarrollaron el jueves, pero estaban conscientes de que Zambada estaba en el avión cuando se acercaba a la frontera con EU, según dos personas familiarizadas con el asunto, según The New York Times.

La Secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, dijo ayer en la conferencia matutina del Presidente que, según la información que les compartió EU, un avión Cessna con matrícula N8454Z despegó de Hermosillo a las 8:00 horas del jueves con los dos capos a bordo, e identificó al piloto como Larry Curtis Parker.

Pero un funcionario estadounidense señaló al NYT que el avión que sacó a los dos hombres de Hermosillo era un Beechcraft que despegó del aeropuerto de la capital de Sonora a las 14:00 hora.

