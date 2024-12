Aprueban en lo general tres leyes que reglamentan reforma judicial

Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general tres de las leyes que reglamentan la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), en un debate donde los partidos mayoritarios recalcaron que se trata de una “refundación” de la justicia en México, al tiempo que la oposición señaló que los cambios facilitarán un control político de jueces, ministros y magistrados.

Con los votos de Morena y sus aliados, a los cuales se contrapusieron los legisladores de PAN, PRI y MC, se avalaron los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la nueva la Ley de Carrera Judicial.

Tras su aprobación el lunes en la Comisión de Justicia, el pleno de la Cámara discutió los cambios en un formato donde los posicionamientos de cada grupo parlamentario y las intervenciones a favor y en contra de los tres dictámenes se hicieron “en bloque”, es decir, considerando todas las normas en su conjunto, pero la votación se dio por cada ley en lo individual.

De esta forma, al término del debate en lo general –donde sólo participaron 12 oradores– se dieron tres votaciones sucesivas, en las cuales se aprobaron las tres normas: la Ley Orgánica del Poder Judicial, por 330 votos en favor y 123 en contra; la Ley de Carrera Judicial, por 325 en favor y 125 en contra, y las adiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por 328 en favor y 126 en contra.

Revisión a los fallos de los jueces

Por el lado de los partidos mayoritarios, el petista Ricardo Mejía Berdeja resaltó la necesidad de reformar al Poder Judicial, al que calificó como “nepótico (sic), corrupto, de privilegios, canonjías que está muy ajeno a las preocupaciones y al dolor cotidiano de los mexicanos”.

En ese mismo tono, celebró que se le haya dado “cristiana sepultura a ese elefante blanco, inútil que fue el Consejo de la Judicatura Federal”, y que en su lugar surja un Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) “que se meta a revisar también las resoluciones, no solo las cuentas administrativas” de los jueces.

Para ilustrar las malas actuaciones de algunas personas juzgadoras, Mejía recordó que en días recientes un juez del Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya liberó a un supuesto integrante del Cártel del Golfo. “No se trata nada más de andarle revisando los viáticos al juez, hay que revisar sus actuaciones”, enfatizó.

Hugo Eric Flores (Morena) subrayó que en la nueva Ley de Carrera Judicial se fortalecerá este esquema, a través de elementos como la enseñanza del “concepto integral de justicia” en la Escuela Nacional Judicial, al tiempo que con la Ley Orgánica del Poder Judicial se estipularán “métodos de evaluación rigurosos” para garantizar la idoneidad de quienes aspiran a ser jueces. “Es una pena no entender que estamos refundado a las instituciones” judiciales, dijo.

La guillotina de la venganza

Por el contrario, diputados de oposición denunciaron que las normas votadas no ayudan a mejorar al sistema de impartición de justicia, y sí, en cambio, a establecer mecanismos para intimidar a las personas juzgadoras.

Con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “se confirma que ahora tendremos jueces y magistrados cooptados por el gobierno, constantemente presionados y amenazados para dictar sentencias en el sentido que quiere el oficialismo”, alertó Emilio Suárez Licona (PRI).

El también priísta Arturo Yáñez, con tono sarcástico, subrayó que Morena y sus aliados lograron aprobar la reforma al PJF mediante supuestas medidas de presión indebidas contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien pasó de la bancada del PAN a la de Morena.

“Es una reforma robada en el Senado. ¿Por qué no le llamamos mejor ‘reforma Yunes’?, ¿o ‘reforma a la no vinculación a proceso’? Ustedes quieren utilizar al Poder Judicial no para hacer justicia, lo que quieren es ocupar la justicia para contar con un mecanismo de presión”, dijo.

Por su parte, el panista Germán Martínez Cázares equiparó al TDJ con la guillotina de la Revolución Francesa para decapitar los opositores de los líderes de ese movimiento, y al mismo tiempo advirtió: “los primeros descabezados de este Tribunal serán de Morena, del PVEM y el PT, para venganzas políticas y judiciales. Para venganza, simple venganza es lo que los anima”.