AMLO rechaza “concertacesión” en reforma al Poder Judicial; dice que “no hace falta” que renuncie ministra Norma Piña

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que no aceptará una “concertacesión” en el tema de la reforma al Poder Judicial, un tipo de negociaciones que ocurrían en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que no hace falta la renuncia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a cambio de una reforma judicial “descafeinada”.

“No, no, no, eso es del tiempo de la corrupción y del autoritarismo, no deben de haber ese tipo de negociaciones”, señaló.

“No, no, no, es que no es una concertacesión, como era la costumbre en la época de Salinas, no, no, no, no, no, que sea de conformidad con la Constitución, de conformidad con la ley”, dijo.

“El procedimiento está muy claro: el presidente, el titular del Ejecutivo tiene facultad de enviar al Congreso una reforma a la Constitución, ese es el procedimiento, ya la enviamos, entonces el Congreso revisa, analiza, discute y aprueba en su caso la reforma”, expuso.

“No, no, no, qué descafeinado ni que nada quién toma café descafeinado”, puntualizó en el Salón Tesorería este martes.

El mandatario mexicano recalcó que “no hace falta que renuncie nadie” en el tema de la reforma al Poder Judicial, que se discute actualmente en foros organizados por el Congreso de la Unión.

“Es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico, ya nosotros presentamos una iniciativa de ley, que se revise, que se vean los tiempos, los procedimientos que se deben aplicar, que se fijen los tiempos para la elección y que se inicie el proceso con una convocatoria en donde ya pueden inscribirse los aspirantes de acuerdo a los requisitos”, externó.

“Yo pienso que el mejor método para resolver problemas es el democrático, para no equivocarnos lo mejor es preguntar y si se aprueba una reforma para renovar el Poder Judicial de manera ordenada, sin excluir a nadie, pero que sea el ciudadano que sea el pueblo el que elija a los jueces, magistrados y ministros vamos a avanzar mucho, muchísimo, porque independientemente de cualquier cosa, el juez, el magistrado, el ministro, se van a sentir libres, no le van a deber el favor a ningún grupo de interés creado, a ningún político, a ningún potentado, lo va elegir el pueblo”, subrayó.