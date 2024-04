Amenaza Ricardo Salinas Pliego a periodista: “Conmigo no se juega, hdtpm”

El empresario Ricardo Salinas Pliego y el periodista Julio Astillero intercambiaron acusaciones y amenazas en rede sociales.

La disputa comenzó cuando Astillero cuestionó la integridad periodística de Salinas, acusándolo de priorizar intereses comerciales y tener vínculos con el poder. Ante esto, Salinas respondió con una declaración desafiante, afirmando su integridad y advirtiendo a Astillero que “conmigo no se juega”.

“Jajaja pobre pendejø… tu video es de esos videos que podemos decir que son, videos que se pueden oler. Y no me amenaces porque conmigo no se juega, hdtpm “buena ondita””, comentó Salinas.

La confrontación escaló cuando Salinas calificó de manera despectiva el trabajo de Astillero, quien a su vez criticó la falta de argumentación y el uso de un lenguaje agresivo por parte del empresario. Astillero hizo hincapié en el supuesto tono amenazante de las palabras de Salinas, señalando su historial de insultos y ofensas.

Información tomada de El Imparcial