Agradece gobernador de California apoyo de Sheinbaum en incendios

El gobernador de California, Gavin Newsom, agradeció este viernes a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el envió de un equipo de especialistas mexicanos para apoyar en la emergencia dejada por los incendios que han afectado al condado de Los Ángeles.

“Esto es lo que hacen los amigos”, manifestó el mandatario californiano al recibir en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles al equipo de ayuda humanitaria enviado hoy por el gobierno de México.

“Es un punto de orgullo tener el apoyo de la presidenta y el apoyo del secretario de Exteriores de esta nueva administración. No me sorprende, pues es parte de una relación que se remonta a hace tantos años, en particular con la nueva presidenta y su familiaridad con el Estado de California. Así que, una verdadera gratitud”, manifestó Newsom en declaraciones en videos difundidas por el equipo de comunicación de la Presidencia de la República.

Tras recordar que estuvo recientemente en México como invitado a la ceremonia de toma de posesión de Sheinbaum Pardo, dijo que México ha mostrado lo que hacen los “amigos en necesidad: están allí el uno para el otro. Queremos estar allí para la gente de México en momentos de necesidad y desastres”.

El equipo mexicano arribó a las 13;45 horas de Los Ángeles en dos aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), un avión Hércules y un Sparta, al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Fueron recibidos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores por los cónsules generales de Sacramento, Tonatiuh González, y de Los Ángeles, Carlos González.