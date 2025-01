Advierte canciller De la Fuente sobre riesgos por imposición de aranceles

El canciller Juan Ramón de la Fuente defendió el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y advirtió que la imposición de cualquier tipo de arancel “sería perjudicial” para las economías de Norteamérica.



Durante una gira de trabajo que realizó este martes por Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el encargado de la política exterior del gobierno mexicano remarcó que el país está preparado ante eventuales deportaciones masivas de connacionales decretadas por Washington.



En un intercambio con reporteros de aquella ciudad, el funcionario mexicano fue cuestionado sobre algunas de las amenazas que ha lanzado el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha asegurado que impondrá aranceles a México y Canadá y que endurecerá sus políticas antimigratorias.



En torno al tratado comercial, el canciller De la Fuente indicó que la defensa del gobierno de Claudia Sheinbaum de ese acuerdo se basará en hechos y no en ideologías.



“El T-MEC, que se creó bajo el primer mandato del presidente Trump, ha sido muy benéfico para los tres países y esa es la razón principal por la que deberíamos intentar mantenerlo y mejorarlo”.



Sobre los amagos del republicano de imponer aranceles de 25 por ciento a México y Canadá, De la Fuente reviró: “Si impones aranceles, matas el libre comercio”.



Aseveró que sólo manteniendo el mercado norteamericano unido se podrá enfrentar el reto de China y otras regiones globales.



“La pregunta que yo plantearía es: ¿Por qué no analizamos las cifras de forma objetiva, rigurosa? ¿Qué ha aportado el libre comercio a las tres naciones en los últimos años? Este T-MEC fue una buena idea, porque ha funcionado. Afirmamos que sí está funcionando, sigamos trabajando en ello. Hagámoslo aún más eficiente”.



Interrogado sobre el planteamiento de Trump de hacer deportaciones masivas de personas migrantes indocumentados, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que México defenderá los derechos de las personas, pero aún así está preparado ante cualquier posibilidad de deportaciones.



Si bien reconoció que aún no se conoce la magnitud o la dinámica las deportaciones anunciadas por el magnate, el canciller expresó: “Estamos preparados para recibir, y recibir, desde luego, con los brazos abiertos a todas y a todos los migrantes mexicanos que decidan regresar o que se vean precisados a regresar. Y estamos preparados para recibirlos con enorme dignidad como se lo merecen, independientemente de su estatus migratorio”.



Aseveró que México contra tanto empleos como servicios médicos y educativos, y otras medidas para recibir a los migrantes.



Agregó que “la gente tiene derechos, los migrantes tienen derechos y queremos que sus derechos se respeten y se observen. Aquellos que tengan una orden final de deportación, pues son a los que vamos a recibir en México”.



Se basó en cifras para destacar la colaboración de México con Estados Unidos en materia migratoria.



Señaló que datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) muestran una reducción del 75 por ciento en el flujo irregular durante el último año. “Esos son los hechos, el modelo ha funcionado. Por supuesto que se puede mejorar”, subrayó.



Durante su visita a Arizona, De la Fuente se reunió con la gobernadora de ese estado, Katie Hobbs, así como con líderes del Congreso local.



Afirmó que la mandataria de Arizona “tiene un gran conocimiento de la relación con México, tiene una gran simpatía por las posiciones de México, y la consideramos alguien que ha sido, y va a seguir siendo, una aliada muy importante”.



En tanto, agregó, en el Congreso del estado coincidió con algunos de los líderes del legislativo en el análisis respecto a que la relación bilateral deja más resultados positivos en la balanza.



Como parte de su visita a ese estado —que fue una instrucción de la presidenta—, el canciller también tendrá encuentros con autoridades migratorias.