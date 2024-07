Adelanta Sheinbaum plan hídrico coordinado para el Valle de México

Tlaxcoapan, Hgo. Como parte de una gira de supervisión a la obras de infraestructura hidráulica en la región de Tula y la construcción del nuevo Hospital General del IMSS en la zona-que sustituirá al que se inundó en septiembre de 2021, la virtual presidenta, Claudia Sheinbaumm, anunció que conjuntamente con los gobiernos de la Ciudad de México, el estado de México e Hidalgo se diseñara un plan hídrico para toda esta región del Valle de México.

Acompañando en el recorrido al presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum subrayó que estos recorridos conjuntos tienen un carácter histórico porque “nunca se había dado que el presidente que deja el gobierno le explicara a quien va entrando todos los proyectos que se van desarrollando pero no en un escritorio sino nos vamos a territorio porque la 4t no es de escritorio sino de territorio.

«Llevamos mucho tiempo luchando juntos Esta transición es una continuidad, no es dejar atrás el pasado e iniciar una nueva historia. Todo lo contrario, eso paso en el 2018 cuando el pueblo le dijo basta al modelo del pasado”·

Mas adelante, nuevamente López Obrador elogió la llegada de Sheinbaum a la Presidencia, porque después de 500 años de historia, 300 años del virreinato y 200 de México Independiente va a gobernar una mujer.

“Si agregamos que es una mujer de un movimiento popular porque Claudia ha luchado dese jovencita por la justicia. No es fifí para que se entienda, Viene de abajo, de la lucha popular. Van a continuar todos los programas del Bienestar si llevamos años luchando por la transformación. Por eso debemos estar tranquilos porque el país va a quedar en buenas manos.

En su discurso, Sheinbaum mencionó que poco antes del evento público “visitamos la obra que se hizo para evitar mas inundaciones; la refinería de Tula, la coquizadora y este gran hospital del IMSS . En el pasado todo lo querían privatizar, educación, salud, petroleo y eso empobreció al pueblo de México y perdimos . Ahora es lo contrario, se recuperan las instituciones publicas. este es el símbolo, la recuperación del IMSS, patrimonio nacional. La constitución de una nueva institución de salud, el IMSS Bienestar, el rescate de Pemex, y el rescate de la soberanía sobre el recurso hídrico. “

A su llegada, ambos recibieron la demanda de la gente para que la región ya no sea utilizada como descarga de aguas negras del Valle de México. Durante el evento, el director de Conagua , Germán Martínez, describió las diversas obras hidráulicas realizadas durante el sexenio.

En suma, Sheinbaum anticipó que habrá coordinación con los gobiernos de la tres entidades para diseñar un plan hídrico regional.

Por su parte, López Obrador mencionó algunos de los logros económicos y sociales en su gobierno, como: la política salarial, reducción tanto del desempleo como de la pobreza y la apreciación del peso frente al dolar.

El tabasqueño insistió en estar tranquilo porque quedará Sheinbaum en la presidencia, “ella es ingeniera, pero no del nivel como el que esta hablando,que tengo licenciatura, ella maestría y doctorado, experiencia.

“Ya me faltan dos meses y medio pero si tengo oportunidad, regreso para despedirme. Me voy tranquilo porque se queda el país en muy buenas manos… además yo ya estoy cerrando mi ciclo, la verdad es sabia la naturaleza. Esta muy bien el motor, tengo motor nuevo, ya se pueden imaginar como ando, Presumido, relajado, pero ya la carrocería no anda tan bien. Ya es tiempo del retiro. Me voy a jubilar. No hay que tenerle mucho apego ni al poder ni9 al dinero, eso no es la felicidad”.