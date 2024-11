“¡A mí no me grites, te vine a pedir la palabra!”: Alejandro Moreno encara a Fernández Noroña en tribuna del Senado

Tras la molestia de senadores priistas porque Gerardo Fernández Noroña no les otorgó la palabra antes de que declarara la constitucionalidad de la reforma de supremacía constitucional, el senador Alejandro Moreno Cárdenas subió a la tribuna para encarar al presidente del Senado.

Desde su escaño, Moreno Cárdenas pidió en varias ocasiones a Noroña el uso de la palabra, luego de que este declara la constitucionalidad de la norma, pero ante la negativa subió a la tribuna.

“Tú estabas consultando si estaba suficientemente discutido”, dijo Moreno mientras señalaba al morenista.

“Senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame… ¡No me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima!”, respondió Noroña.

“A mí no me grites, a mí no me grites, 50 veces lo hiciste, a mí no me grites, te vine a pedir la palabra”, mencionó el priista.

“¡Respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque!”, exigió Fernández.

“Date a respetar, date a respetar, date a respetar”, requirió el líder priista.

En medio de esta discusión, la senadora morenista Lucia Trasviña también subió a la tribuna para resguardar a Fernández, y con su mano alejó a Moreno Cárdenas, lo mismo que a la senadora Karla Toledo, del PRI.

Luego, ya con los ánimos más tranquilos, Alejandro Moreno explicó al pleno que llamó la atención en varias ocasiones a Fernández, y por eso decidió subir a la tribuna.

Sin embargo, el priista llamó «cínicos y corruptos» a los senadores de Morena.

“El gran logro y el gran reto que tuvimos es que este régimen democrático sobrevivió a pesar de ustedes bola de cínicos corruptos que quieren hacer una dictadura», afirmó.

“Les quiero decir a todos ustedes que están aquí; ninguno hoy, de los que estamos aquí, nos arrepentimos de lo que hemos vivido: la persecución política de ustedes, el ataque, porque el pecado favorito del diablo es la soberbia, y yo les tocará, porque lo que hacen es no respetar y escuchar a los demás, ustedes no obtuvieron la mayoría calificada, ustedes se robaron la mayoría calificada, primero en el tribunal después con dos senadores del PRD, uno del PAN y el que se fue del Movimiento Ciudadano, por eso lo que queremos dejar muy claro, aquí en esta asamblea, es que estamos en contra de lo que se está haciendo en este atropello a la Constitución y a los derechos de los mexicanos”, remató.