A excepción de gobernadores, Sheinbaum descarta reunirse con oposición; “yo voy a dialogar con el pueblo”

De gira por Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que, durante su gobierno, sólo se reunirá con gobernadores y no con dirigentes de partidos políticos opositores, pues, dijo, ella dialogará con el pueblo.

Durante un encuentro con medios de comunicación estatales, la jefa del Ejecutivo remitió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el diálogo con fuerzas opositoras.

“La secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) ahí está para cualquier tema, personalmente, yo voy a estar dialogando con el pueblo de México, viendo a todo el país.

«Desde mi perspectiva, para eso está la secretaria de Gobernación, ella tiene ese papel, esa tarea de hablar con, si es necesario, grupos parlamentarios, pero también tiene que haber una relación de respeto mutua, hay proyectos distintos y eso no tiene que asustarle a nadie», enfatizó.

Acompañada del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, la presidenta Sheinbaum Pardo fue consultada respecto a la relación que habrá durante su mandato con la oposición en comparación la que tuvo su antecesor, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Yo tengo la responsabilidad de cumplir con el proyecto nacional que me comprometí, con los principios de gobierno con los cuales me comprometí, con los cuales he hecho política durante muchos años de mi vida, y la relación con la oposición tiene que ver con ese proceso democrático.

«El gobierno en su esquema trabajará con lo que se tenga que trabajar para la gobernabilidad del país y con los gobernadores hay que trabajar, eso sí. Mientras haya una relación de respeto, siempre trabajaremos juntos, independientemente del origen político de donde vengamos», subrayó.

Con información de Milenio