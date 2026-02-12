Messi sufre lesión muscular y el Inter Miami pospone partido amistoso en Puerto Rico

Después de realizarse varios estudios médicos, Lionel Messi conoció el grado de su lesión muscular e Inter Miami publicó el parte médico. El argentino todavía no tiene fecha de regreso a los campos de entrenamiento.

🐐🇵🇷 EL DESCARGO DEL GOAT: Leo Messi subió un video a sus redes sociales para explicar que tuvo una molestia física en Ecuador, por lo que se reprogramó el duelo entre Inter Miami e Independiente del Valle que se iba a jugar en Puerto Rico. pic.twitter.com/NIlCZquuNu — SportsCenter (@SC_ESPN) February 11, 2026

En medio del parate de la MLS y durante la gira de su club, el rosarino sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda. La molestia surgió en el amistoso frente a Barcelona SC.

Debido a esta molestia, Inter Miami tuvo que postergar el amistoso que iba a jugar en Puerto Rico ante Independiente del Valle. Leo le dejó un mensaje a los fanáticos, que habían agotado las entradas. “Junto con la gente de la organización, el club decidió suspender este partido (…) Agradecerles por el cariño porque sé que estaban todas las entradas vendidas”, dijo el futbolista dirigiéndose a sus fanáticos en Puerto Rico.

El capitán de la Selección Argentina atraviesa un año especial por la disputa del que sería su último Mundial y, tal como lo declaró en sus últimas entrevistas, la parte física será determinante para ver cómo llega a la máxima cita.