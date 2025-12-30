Mesas de seguridad deberán reforzar mecanismos de protección a alcaldes, señala PAN tras privación de policías de Ojinaga

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) de Acción Nacional, Daniela Álvarez manifestó que ayer por la tarde sostuvo comunicación con la alcaldesa de Ojinaga, Lucy Marrufo, luego de reportarse la privación de la libertad de 4 policías municipales que la escoltaban en su trayecto desde Aldama.

Indicó que la presidenta municipal se encuentra fuera de peligro y que en su cáracter de dirigente estatal le reiteró el respaldo del partido, asegurándole que ella y el resto de los alcaldes cuentan también con el apoyo del Gobierno del Estado.

En este sentido, Daniela Álvarez consideró que a tráves de las mesas de seguridad deberán establecerse los mecanismos de protección que requiera cada uno de los municipios, al existir condiciones distintas en cada región de la entidad.