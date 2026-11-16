Mentiras, espías y sexo son solo una parte de la historia de Nvidia

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, renunció días atrás a la empresa que fundó tras los reportes sobre múltiples relaciones extramatrimoniales, incluida una con una subordinada y otra con una mujer que las autoridades estadounidenses temían que pudiera estar colaborando con la inteligencia china.

Pero los informes sensacionalistas sobre espías, mentiras y sexo amenazan con dejar pasar por alto los problemas muy serios que están en juego para la segunda empresa más valiosa de Estados Unidos.

Esto es lo que necesitas saber:

Nvidia ha luchado por vender chips a China

Huang lleva mucho tiempo defendiendo la venta de chips en China, y en la reunión anual del Instituto Milken de 2025 afirmó que el mercado de chips de IA en China llegaría a alcanzar los US$ 50.000 millones, una cantidad que “es como Boeing, no un avión, sino la empresa entera”.

Washington tenía otros planes. La administración Biden impuso restricciones a las exportaciones de los chips para evitar que cayeran en manos chinas, con la esperanza de impedir que Beijing utilizara la tecnología para avanzar en sus sistemas militares y de inteligencia artificial.

Incluso después de que Nvidia desarrollara específicamente un chip menos potente que cumplía con las regulaciones de exportación de EE.UU. y que podía venderse en China, la administración Trump impuso restricciones a su venta.

En aquel momento, Nvidia afirmó que eso supondría un impacto negativo de US$ 5.500 millones en sus beneficios.

A pesar de ello, Huang y el presidente Donald Trump mantuvieron una estrecha relación.

Según informó Reuters, a principios de este año, el gobierno estadounidense autorizó a 10 empresas chinas a comprar su potente chip H200.

EE.UU. tiene preguntas sobre Megaspeed

Alice Huang era ejecutiva de Megaspeed, una empresa con sede en Singapur y cliente de Nvidia. El gobierno estadounidense la identificó como la persona que mantenía una relación extramarital con Jensen Huang, además de ser una posible agente de la inteligencia china.

Megaspeed está siendo investigada por el posible desvío de semiconductores estadounidenses de gran valor a entidades en China, en violación de los controles de exportación de Estados Unidos. Según estimaciones de algunos analistas, Megaspeed ha comprado chips de Nvidia por un valor superior a los US$ 4.000 millones.

Los funcionarios de Trump llevan meses centrados en Megaspeed. Algunos miembros del personal del Tesoro creían que Megaspeed debería ser incluida en la lista negra del Departamento de Comercio debido a la preocupación de que la empresa estuviera introduciendo chips avanzados en China.

El Departamento de Comercio tardó en incluir a Megaspeed en la llamada “lista de entidades”, a pesar de que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue informado hace meses sobre la relación de Huang con Alice Huang, según informaron a CNN personas familiarizadas con el asunto.

Megaspeed ha negado haber cometido irregularidad alguna y ha afirmado ser una “empresa que cumple con la normativa y opera dentro del marco legal”.

Nvidia afirmó que su negocio en China se redujo a “cero” tras las restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos en abril de 2025.

El secretario de Comercio Lutnick está bajo la lupa

La negativa del Departamento de Comercio a incluir a Megaspeed en la lista de entidades restringidas ha provocado disputas internas públicas entre miembros de la administración Trump. El secretario del Tesoro Scott Bessent acusó públicamente al Departamento de Comercio de Lutnick de retrasar la designación de Megaspeed como una amenaza para la seguridad nacional. Estas disputas han dado lugar a debates sobre la posible destitución de Lutnick, según fuentes cercanas a las conversaciones.

Trump sigue respaldando a Lutnick, amigo de toda la vida. En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que Trump “mantiene plena confianza en el secretario y en su capacidad para desempeñar el cargo como el secretario de Comercio más transformador de la historia moderna”.

El viernes, Lutnick accedió voluntariamente a testificar ante la Comisión Bancaria del Senado.

Megaspeed no es la única empresa que está bajo escrutinio

Otro nombre importante en esta saga: Super Micro Computer.

En marzo, el fundador de la empresa con sede en California fue acusado de contrabandear servidores con chips Nvidia por valor de US$ 2.500 millones a China, lo que constituye una violación de las leyes de exportación estadounidenses. La empresa, cuyo nombre no figuraba en la acusación formal, declaró en aquel momento que estaba cooperando plenamente con la investigación contra los tres acusados.

Esto demuestra cómo los chips de Nvidia seguían llegando a China a pesar de los estrictos controles de exportación.

Nvidia (y Wall Street) tienen mucho dinero en juego con el auge de la IA

Hay una cantidad incalculable de dinero fluyendo a través del ecosistema de la IA. Algunos lo llaman financiación circular.

Y uno de los mayores financiadores es Nvidia. Durante el verano, Nvidia unió fuerzas con empresas como Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para prestar más de medio billón de dólares.

Esos US$ 500.000 millones se destinarán a construir infraestructura de IA.

Por otra parte, Nvidia destinó este año US$ 105.000 millones a un enorme centro de datos de OpenAI. La estrategia de Nvidia de respaldar acuerdos e invertir en empresas que, a su vez, compran sus productos, ahora se enfrenta a un nuevo escrutinio sin Huang, la figura clave que impulsó muchos de esos acuerdos.

Una cuestión fundamental que aún persiste es si Huang mintió a la junta directiva de Nvidia y a los inversores de la compañía. Algunos ya lo creen. Una demanda presentada el lunes por los accionistas alega que Huang actuó de forma engañosa cuando se le preguntó sobre su relación extramatrimonial con Alice Huang.

El ex CEO podría enfrentar consecuencias por otros medios. El Congreso también exige respuestas y está preparado para citar a Jensen Huang si no testifica voluntariamente, declaró el presidente de la Comisión Bancaria del Senado.

Con información de CNN