Matías Almeyda pide unión entre mexicanos y argentinos: “Quiero que se lleven bien”

Matías Almeyda, técnico de Monterrey, llamó a la unión entre aficionados mexicanos y argentinos después de las discusiones que se generaron este Mundial. El sábado pasado durante la conferencia de prensa tras la victoria de Monterrey por 3 goles a 2 sobre Santos, el técnico sudamericano consideró que la confrontación entre países latinoamericanos no es positiva y pidió dejar de lado los conflictos.

Almeyda subrayó que el futbol une y no debe ser motivo de división. Señaló su respeto tanto por México como por Argentina y pidió a los seguidores priorizar la convivencia y el respeto durante las competencias internacionales.

El éxito de Almeyda en México

El ciclo de Matías Almeyda al frente de Chivas se caracterizó por una sucesión de logros en distintas competencias nacionales e internacionales. La gestión del técnico argentino se inició en septiembre de 2015, cuando asumió el cargo para reemplazar a José Manuel de la Torre y reorientó el destino del club.

En menos de tres años, el equipo sumó cuatro títulos bajo su mando. La primera conquista llegó con la Copa MX del Apertura 2015, luego de vencer a León. Aquel trofeo marcó el inicio de una etapa en la que el club no solo volvió a levantar copas, sino que lo hizo en distintos frentes.

La consagración más recordada ocurrió en el Clausura 2017, cuando Chivas se coronó campeón de Liga MX tras superar a Tigres de la UANL. Ese mismo semestre, el club también alzó la Copa MX, imponiéndose sobre Monarcas Morelia y completando un doblete que no conseguía desde hacía décadas.

Durante 2018, el equipo dirigido por Almeyda logró conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf, victoria que le permitió clasificar al Mundial de Clubes. El rival en la final fue el Toronto FC, que no pudo frenar el dominio de los rojiblancos.

Entre septiembre de 2015 y 2018, Chivas experimentó un periodo exitoso bajo la dirección de Almeyda, quien fue responsable de sumar títulos en la Copa MX, la Liga MX y la Concachampions, devolviendo al club a la élite del fútbol mexicano y dándole presencia internacional.

“Rivalidad” entre México y Argentina

La “rivalidad” entre México y Argentina se intensifica cada vez que sus selecciones nacionales se enfrentan en competencias internacionales de futbol, aunque su origen ha trascendido las canchas. En el ámbito digital, la animadversión se magnificó durante eventos como la actual Copa Mundial 2026, cuando circularon insultos y expresiones xenofóbicas entre aficionados de ambos países.

El rechazo público que expresó el comunicador argentino Eduardo Feinmann hacia México, tras la eliminación de Argentina frente a Inglaterra, generó reacciones en redes sociales y fue calificado como “indignante” por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en los días posteriores.

Aunque los desencuentros deportivos recientes, como las eliminaciones de México a manos de Argentina en los mundiales de 2006 y 2010, dejaron huella en la afición mexicana, la rivalidad se ha nutrido de comparaciones históricas en literatura, política y economía.

A pesar de la hostilidad visible en redes, expertos han advertido que estos discursos no reflejaron necesariamente la convivencia cotidiana entre mexicanos y argentinos, en la que predominó el reconocimiento mutuo y la afinidad cultural.