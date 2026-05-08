Marcelo Santos asume la dirección general de Afore Banamex

Ciudad de México. Banamex anunció el nombramiento de Marcelo Santos como nuevo director general de Afore Banamex, miembro del Grupo Financiero Banamex.

En una breve comunicación, la institución bancaria señaló que el Consejo de Administración de la Afore ratificó la designación.

Banamex señaló que, con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, Santos ha trabajado en instituciones líderes como Citi y Banamex. Su trayectoria incluye roles clave en el Grupo Financiero Banamex, donde se desempeñó como consejero y miembro de diversos comités de Afore Banamex, además de director corporativo de Finanzas, gestionando complejos desafíos financieros y de mercado.

Entre sus logros más destacados, Santos fue responsable de la preparación y avance de la estrategia y ejecución de la próxima Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex, y fungió como consejero del Grupo Financiero Banamex. Consideró que esta experiencia será fundamental para el futuro de Afore Banamex.

Apuntó que en su nuevo cargo, Santos dirigirá la estrategia de la Afore para fortalecer su liderazgo e incrementar su participación de mercado. Acotó que la institución financiera ha logrado importantes avances en los últimos años al generar sinergias entre Afore Banamex, Seguros y Pensiones Banamex y el Banamex, consolidándose como un grupo financiero fuerte en productos para individuos y familias. Este nombramiento busca maximizar estos beneficios y posicionar a Banamex como la mejor opción para la prevención y ahorro de largo plazo, así como para el retiro.

Santos ocupó puestos clave en Citi, tanto en México como en el extranjero. De 2021 a 2024, fue director de Finanzas para la Banca de Consumo en Citibanamex y el máximo responsable de Finanzas en México, gestionando la relación con reguladores, la Junta Directiva y la implementación de iniciativas estratégicas. En 2017, fue nombrado director financiero de la Banca de Consumo en CitiBanamex, responsable de la gestión financiera integral, incluyendo filiales como Seguros, Servicios de Jubilación y Gestión de Activos. También fue director financiero del Clúster Cono Sur, supervisando las disciplinas financieras y la relación con reguladores y autoridades fiscales. Además, ha desempeñado diversos roles financieros en América Latina, consolidando una visión regional y una sólida experiencia internacional.

Anotó que Santos cuenta con un MBA por la IAE Business School de Buenos Aires, Argentina, y un posgrado en administración de empresas por la Universidad Católica Argentina.