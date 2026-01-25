Malagón fuera y ‘Hormiga’ titular, Tri saldría con 6 cambios ante Bolivia

La Selección Mexicana está por enfrentar su segundo partido amistoso, en el inicio del año mundialista, y se vendría una ola de cambios en su alineación titular, respecto a lo mostrado ante Panamá, ya que se adelantan a los 11 jugadores que podrían salir al campo ante Bolivia; ¿quiénes serían?

México dejó dudas en el juego ante Panamá, ya que pese a haber dominado por lapsos y tener las oportunidades más claras, ganaron de último minuto con un autogol. Se espera que con Bolivia, Javier Aguirre encuentre un mejor funcionamiento.

¿Cuál es el posible XI de México?

De acuerdo con información de Carlos Rodrigo Hernández, reportero de FOX Sports México, ha seguido de cerca a la Selección Mexicana y sus entrenamientos, por lo que con lo visto en sus últimas sesiones, se tiene un XI posible.

De inicio, adelanta que Tala Rangel repetiría en el arco de la Selección Mexicana, dejando a Luis Malagón y Carlos Acevedo en la banca. La línea defensiva estaría conformada por Richard Ledezma, Israel Reyes, Gallardo y Everardo López, siendo la sorpresa el último mencionado.

"A LO MEJOR NO LO VE TAN MEXICANO COMO ÉL QUISIERA"😱@crh_oficial cree que esta sería la razón por la que el Vasco no toma en serio a Quiñones para el Tri 🇲🇽 Además, revela que, en ciertos momentos, el grupo no tomó tan bien la llegada del naturalizado al Tricolor 😨#LUP pic.twitter.com/NgIKv406zZ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 25, 2026

El mediocampo, también tendría cambios, ya que se adelanta que Erik Lira, Marcel Ruiz y Luis Romo, saltarían al campo ante Bolivia. El ataque, sería comandado por Diego Lainez, Piojo Alvarado y la ‘Hormiga’ González.

Respecto a lo que Javier Aguirre mandó ante Panamá, quienes se quedarían en la banca son Bryan González, Eduardo Águila, Víctor Guzmán, Obed Vargas, Bryan Gutiérrez y Germán Berterame. Veremos si se termina por confirmar este XI.

México visita a Bolivia, en busca de un segundo triunfo, este domingo 25 de enero, ya que en punto de las 13:30 hrs rodará el balón. Se espera un día muy caluroso en el país sudamericano, por lo que veremos si no los termina afectando.

Con información de FoxSports