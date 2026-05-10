Luto en El Clásico: Murió el padre de Hansi Flick; Real Madrid no tendrá a Mbappé ante Barcelona

El Real Madrid no contará con el lesionado Kylian Mbappé para el clásico del domingo que podría sellar un segundo título consecutivo de la liga española del Barcelona, que estará de luto tras la muerte del padre del entrenador Hansi Flick.

Mbappé, máximo goleador de la liga con 24 tantos, no fue incluido en la convocatoria del Madrid debido a que no se recuperó de una molestia en el isquiotibial izquierdo que lo ha mantenido fuera desde finales de abril.

Mbappé abordó la semana pasada una nueva ola de críticas hacia él en España e insistió en que estaba plenamente comprometido con el club y con recuperarse de su lesión más reciente. Algunos aficionados del Madrid habían expresado preocupación de que el delantero francés se estuviera reservando para el próximo Mundial.

Barcelona puede coronarse ante el Real Madrid

El Barcelona recibe al Madrid en el Camp Nou con la oportunidad de celebrar el título de LaLiga con una victoria o incluso un empate ante su rival más encarnizado. El Barça llega al último clásico de la temporada con una ventaja de 11 puntos sobre el Madrid, con cuatro jornadas por disputarse.

Será un partido cargado de emoción para el Barcelona tras la noticia –anunciada apenas unas horas antes del inicio– de la muerte de Hansi Flick, el padre del entrenador del equipo.

“El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre”, expresó el Barcelona en un comunicado. “Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia”.

El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos hacer llegar nuestro cariño a Hansi Flick por el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y te acompañamos en este momento tan difícil para él y su familia. pic.twitter.com/1IZzT6ds4L — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026

Aun así, se espera que Hansi Flick esté en el banquillo para el partido. Medios españoles informan que los jugadores del Barcelona llevarán brazaletes negros en señal de luto y que se guardará un minuto de silencio antes del pitido inicial.

Real Madrid, tocado tras la pelea Tchouaméni-Valverde

El Madrid, que juega principalmente por orgullo y para evitar la humillación de ver al Barcelona celebrar a su costa, llega sacudido tras una semana bochornosa en la que Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni fueron multados con 500 mil euros (589 mil dólares) cada uno por un altercado durante un entrenamiento que dejó a Valverde fuera de acción con una lesión en la cabeza, después de que presuntamente se golpeara accidentalmente la cabeza contra una mesa.

No fue el único altercado en el que se vieron involucrados jugadores del Madrid durante los entrenamientos la semana pasada. Álvaro Carreras confirmó que estuvo en un incidente “menor” con un compañero. Medios españoles dijeron que él y el también defensor Antonio Rüdiger se enzarzaron en un forcejeo.

Álvaro Arbeloa, el entrenador que fue ascendido desde el equipo filial del Madrid cuando Xabi Alonso fue despedido en enero, tiene al Madrid encaminado a una segunda campaña consecutiva sin un gran trofeo, en medio de rumores en la prensa española de que el presidente del club, Florentino Pérez, está considerando traer de vuelta a José Mourinho para enderezar a su equipo, que no ha rendido como se esperaba.

De AP