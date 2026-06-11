Localizan en Operativo Interinstitucional restos óseos en El Aranjuez

• Serán analizados para determinar si son de origen humano

En continuidad con las acciones permanentes de búsqueda de personas, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, localizaron restos óseos en el lugar conocido como Rancho El Aranjuez, en el municipio de Hidalgo del Parral.

La intervención coordinada por la Unidad Especializada en Investigación de Personas no Localizadas y Desaparecidas, se realizó con el apoyo de Personal de la Agencia Estatal de Investigación y Peritos, con el objetivo de localizar indicios que contribuyan al esclarecimiento de casos de desaparición.

Como parte de los trabajos, el equipo multidisciplinario realizó una inspección técnica en un inmueble ubicado en el referido lugar, en donde se ubicó un tiro de mina.

En dicho punto, se realizó una minuciosa inspección que derivó en la localización de fragmentos óseos con alteración térmica, tres calcetines sin par y restos de tela con signos de combustión.

Los indicios encontrados fueron debidamente embalados y preservados conforme a los protocolos de cadena de custodia, para ser sometidos a estudios de antropología y genética forense para determinar si son de origen humano y su posible relación con hechos delictivos.

Con lo anterior, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, para brindar certeza y tranquilidad a las familias.