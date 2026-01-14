Localizan cuerpo calcinado en la colonia Aeropuerto

La noche de este miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, el cual se encontraba calcinado, en el cruce de las calles 23 y 83, en la colonia Aeropuerto.

De acuerdo con información preliminar, agentes de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes tras el reporte al sistema de emergencias. Al arribar al lugar, los oficiales confirmaron el hallazgo del cuerpo entre unos arbustos, por lo que procedieron a asegurar y acordonar el perímetro para preservar la escena.

En el sitio fue localizada una cartulina con un mensaje, cuyo contenido fue asegurado como parte de las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para hacerse cargo de la escena, realizar el procesamiento correspondiente y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y su posible identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles responsables. Las investigaciones continúan.