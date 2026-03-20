Localizan a persona sin vida en obra negra en el Centro de Cuauhtémoc

Este día, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal atendieron el reporte de una persona sin vida en una obra en construcción ubicada en el cruce de la avenida Guerrero y calle 20ª, en la Zona Centro.



El hecho fue reportado alrededor de las 08:50 horas, acudiendo los agentes al lugar, donde a su llegada se entrevistaron con un trabajador de la construcción.



De acuerdo con su testimonio, al ingresar al sitio aproximadamente a las 08:30 horas, percibió un olor fétido, por lo que al revisar la segunda planta del inmueble localizó a una persona recostada sobre su lado derecho, parcialmente cubierta con una cobija y sin signos vitales.



El cuerpo correspondía a una persona de aproximadamente 1.65 metros de estatura, con vestimenta consistente en chamarra color azul marino, cachucha negra, pantalón de mezclilla y tenis grises.



Ante esta situación, los elementos procedieron a acordonar el área y dar aviso a las autoridades correspondientes. Personal de la Fiscalía General del Estado y del área de Servicios Periciales acudió al lugar para el procesamiento de la escena.



La investigación quedó a cargo de la autoridad competente, que determinará la causa del fallecimiento.