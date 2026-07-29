Localizan a masculino víctima de secuestro virtual y extorsión

– Se encuentra a salvo

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente localizó a salvo a un hombre, quien bajo amenazas telefónicas fue obligado a incomunicarse, al tiempo que le exigían el pago de mil dólares a cambio de no causarle daño a él o a algún miembro de su familia.

El Ministerio Público de la Fiscalía recibió la denuncia tras la ausencia del masculino Vicente B. A., quien salió de su domicilio desde temprana hora del martes 28 de julio, sin que conocieran su paradero.

Tras realizar acciones de búsqueda, el hombre fue localizado en la avenida Morelos y Parque Urueta de colonia Industrial en esta ciudad de Cuauhtémoc, en donde dijo permaneció escondido ante el temor infundado.

Indicó que durante el tiempo en que mantuvo contacto vía telefónica con los delincuentes, realizó el pago que se le exigió, ante el temor de que se cumplieran las amenazas.

Al ser localizado, se le explicó que había sido víctima de extorsión y secuestro exprés, por lo cual se le trasladó a las instalaciones de Fiscalía para realizar la denuncia correspondiente.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.