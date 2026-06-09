Localizan a hombre sin vida y con impactos de bala en la carretera a Aldama

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este martes entre unos arbustos ubicados en el cruce de las calles Valle de Hidalgo y Villahermosa, en la colonia Chihuahua, a un costado de la carretera a Aldama.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego y se encontraba en avanzado estado de descomposición. El hombre vestía pantalón de mezclilla y playera de color gris al momento de ser encontrado.

Elementos de la Policía Municipal del Distrito Morelos acudieron al lugar como primeros respondientes, donde procedieron a asegurar y acordonar la zona para preservar la escena. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones correspondientes y del levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.