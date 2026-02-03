Localiza SSPE campamento improvisado y asegura cuatrimoto en Satevó

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en continuidad con las acciones del operativo Blindaje Carretero, llevó a cabo la localización de un campamento improvisado presuntamente utilizado por el crimen organizado, además del aseguramiento de una cuatrimoto con alteraciones en sus números de serie, en el municipio de Satevó.

El hecho se registró durante la tarde del pasado 2 de febrero, cuando mediante labores de vigilancia aérea se detectó, entre la maleza, un campamento improvisado, por lo que se dio aviso inmediato a las unidades terrestres para realizar la intervención correspondiente en el área.

Una vez en el sitio, elementos de la Policía del Estado, en coordinación interinstitucional con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, desplegaron un operativo de seguridad en la zona con el objetivo de ampliar la vigilancia y detectar posibles indicios relacionados con actividades delictivas.

Durante la revisión del lugar, los agentes aseguraron una cuatrimoto cuyos números de serie se encontraban borrados, así como cuatro plantas de presunta marihuana, las cuales fueron destruidas conforme a los protocolos establecidos.

El campamento fue inhabilitado de manera inmediata y el vehículo motorizado quedó a disposición de la autoridad correspondiente, a fin de continuar con las investigaciones pertinentes. Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de vigilancia y disuasión del delito que mantiene la SSPE en los tramos carreteros del estado.