Localiza Fiscalía a 2 hombres con reporte de ausencia en ciudad Chihuahua

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro encontró sanos y salvos a dos masculinos que tenían reporte de ausencia, interpuestos en la ciudad de Chihuahua.

Mediante la activación de los protocolos de búsqueda, fueron localizados en diferentes hechos, César Lorenzo M.M., de 29 años de edad, y Lino Ochoa Lucero, de 62 años de edad.

Ambas personas declararon ante el Agente del Ministerio Público, que no fueron víctimas de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.