Va Andrea Chávez por pensión universal para personas con discapacidad en Chihuahua

Durante el Foro Consultivo “Inclusión y personas con discapacidad” del Proyecto Alternativo del Estado de Chihuahua, la candidata al Senado de la República, Andrea Chávez Treviño, puntualizó que no quitará el dedo del renglón hasta que la pensión para personas con discapacidad sea universal en el estado de Chihuahua.

“Sea del color que sea, se lleve la bandera que se lleve o el logo. Porque esto no se puede politizar; ustedes no son un botín electoral y no deben de serlo nunca. Se los digo con el corazón en la mano” expresó la candidata del compromiso de universalizar este apoyo.

Indicó que además de la transversalidad, integralidad, progresividad con la que se deben atender las discapacidades es importante la materialidad desde el presupuesto, ya que “la legislación puede ser muy bella, pero si eso no se traduce en recursos que abracen a las instituciones y los apoyos, entonces, la ley va a ser letra muerta”, comentó la juarense.

La morenista señaló que la discapacidad es heterogénea, diversa y muy particular, por lo que hay que ser generosos al atender a la población porque cuando se habla de discapacidad no solo debe pensarse en la discapacidad motriz, sino también en otras como el Autismo, el Asperger, la parálisis cerebral; “no se piensa en los adultos mayores que usan bastón, en los débiles visuales o en el albinismo. La discapacidad es un abanico inmenso y hay que tratarla con la transversalidad que se necesita”.

En materia educativa dijo que el magisterio no le tiene miedo a la capacitación, la adaptación curricular y a la flexibilidad de los contenidos o materiales. Y uno de los retos presupuestales sería la creación de entornos educativos, inclusivos y accesibles, sin embargo, confía en que la unión entre el Estado y la sociedad civil podría hacerlos realidad.

Respecto a la movilidad, resaltó que la Cuarta Transformación ha proyectado el regreso de los trenes de pasajeros, con los cuales se promovería un desarrollo inclusivo e incluyente para que las personas con discapacidad puedan transportarse con las facilidades económicas y de infraestructura.

Otro rubro a atender es la informalidad a la que “se está condenando a las personas con discapacidad”, quienes adquirieron competencias y se preparan pero no encuentran espacio en la fuerza laboral. Por lo que se comprometió a promover desde el Senado un programa en materia laboral, que incluya estímulos fiscales para las empresas empleadoras.

Chávez Treviño explicó que estos foros conformarán el proyecto alternativo del estado de Chihuahua y será compartido con Claudia Sheinbaum Pardo para que forme parte de sus acciones de gobierno cuando encabece el ejecutivo federal.

“Cuando uno habla de persona vulnerable, la persona más vulnerable en este país es mujer, integra alguno de los pueblos originarios o de comunidades indígenas, viven en una zona rural, es integrante de la comunidad de la diversidad sexual o sufre una discapacidad. Y entonces, si queremos ver por el más vulnerable, por el bien de todas y de todos, primero las personas con discapacidad” concluyó Andrea Chávez el foro realizado en el Soberano, de la capital chihuahuense.