TEE determinó la sanción a regidores de Morena: Secretario del Ayuntamiento

Por instrucción del Tribunal Estatal Electoral, organo autónomo constitucional quien determinó la infracción administrativa en la que incurrieron tres integrantes del Ayuntamiento e instruyó al Organo Interno de Control del Municipio a que individualizara tal sanción a Eliel García, Eva América Mayagoitia e Isthar Ibarra.

De acuerdo con lo que se establecía desde el TEE era establecer una sanción de uno a 30 días según el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos hasta la inhabilitación por el término de un año.

«Fue el área de responsabilidades quien determinó la sanción en diez días», mencionó el secretario del Ayuntamiento Roberto Fuentes al precisar que fueron debidamente notificados a través del partido Morena toda vez que la información de sus paraderos.

Fuentes Rascón finalmente comentó que el lunes pasado volvieron a ser notificados los regidores suplentes y hoy no asistieron. Se le cuestionó si también hubiera sanción para ellos por no asistir, por lo que el secretario asumió que tendrían que ser tres días seguidos que no se presenten a trabajar.