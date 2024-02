¿Te jubilaste y estás pagando un crédito Infonavit? Reduce el pago de tu mensualidad

• Con Apoyo a Jubilados tu mensualidad se ajusta al 25% de tu pensión mensual, más los seguros y comisiones.

Si ya te pensionaste, pero sigues pagando un Crédito Infonavit, es probable que estés enfrentando complicaciones económicas debido a que el monto de tu pensión mensual es más bajo que el salario que recibías cuando todavía estabas trabajando.

Si este es tu caso, ahora sin importar que tu crédito esté en Veces Salario Mínimo (VSM) o en pesos, puedes ser elegible al programa Apoyo a Jubilados; con el que podrás reducir el monto de tu mensualidad para que tu pago sea el equivalente al 25% de tu pensión, más los seguros y comisiones, ya que éstos no tienen descuento.

Requisitos:

• Ser persona jubilada o pensionada.

• No cotizar ante el IMSS.

• Haber pagado al menos 120 mensualidades completas.

• Que el crédito no esté en proceso jurídico por falta de pago.

¿Dónde y cómo solicitarlo?

Debes acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o a la Delegación del Infonavit más cercana a tu domicilio, presentar una identificación oficial vigente y entregar tu dictamen o resolución de jubilación o pensión por vejez o cesantía en edad avanzada emitido por el IMSS, ISSSTE, Afore o aseguradora, en original.

En caso de que no puedas acudir, la persona a la que designes como tu representante puede hacer el trámite por ti con un Poder Notarial o Carta Poder, mostrando dicho documento firmado por ti, copia de tu identificación oficial vigente, así como de su propia identificación oficial.

La documentación entregada será revisada, y de ser procedente, se te informará tu nueva mensualidad. Si estás de acuerdo con ella, firmarás un convenio y se te entregará una copia para tu resguardo.

Considera que:

• Una vez que hayas reestructurado tu crédito con este apoyo, debes cumplir con el pago de tu mensualidad de manera completa y en los tiempos establecidos, de no realizarlo, perderás este beneficio, regresando tu mensualidad a las condiciones previas a esta reestructura.

• Si tu crédito tiene intereses pendientes de pagar, se sumarán al capital de tu deuda al aplicar Apoyo a Jubilados.

• Si regresas a cotizar al IMSS, por tener una relación laboral se cancelará de manera automática el apoyo.

• Si por algún motivo pierdes el beneficio de Apoyo a Jubilados, puedes solicitarlo tres veces durante toda la vida del crédito. Para volver a solicitarlo deberás realizar dos pagos consecutivos.

• Si ya convertiste tu crédito de Veces Salario Mínimo a pesos a través de Responsabilidad Compartida, también podrás solicitar este apoyo.

Para más información puedes ingresar a portalmx.infonavit.org.mx o recuerda que puedes llamar a Infonatel al 800 008 3900 desde cualquier parte del país.