Reforma al Poder Judicial es peligrosa, se debe valorar: Arturo Luján

El director de Ficosec, Arturo Luján Olivas dio a conocer que ante la famosa Reforma al Poder Judicial que quiere realizar el Gobierno Federal, se vuelve muy peligrosa ya que atacaría varios puntos en la impartición de justicia y a la conformación de jueces, es necesario buscar alternativas y no una reforma radical.

“Habría que valorar con otros ojos a donde queremos llegar, creo que se volvería un boomerang, al día de hoy hay muchas cosas que tenemos que mejorar en el sistema de justicia sí, pero la solución de que nos estén robando los limones no es cortar el árbol de limón, es buscar la forma de que no nos roben los limones y la propuesta que tienen de volver a empezar, desde mi punto de vista suena muy peligrosa a varios elementos como la captura del estado, la captura del crimen organizado con los jueces, a perfiles que no son ideales”, comentó.

Asegura que se tiene que dar soluciones y evaluaciones más rigurosas de evolución patrimonial con el fin de disipar las dudas, ya que a decir del líder de Ficosec hay algo que no se puede esconder y eso le llaman “dinero”.

Cabe destacar que la discusión para la Reforma al Poder Judicial preocupa en varios sectores, especialmente en la impartición de justicia, sin embargo, está podría ser retomada en el mes de septiembre para su discusión y avance a la aplicación.