“Nunca me he robado un peso ni me caracteriza el cinismo”, asegura Javier Corral

Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, subió un video a través de sus redes sociales de poco más de 12 minutos, donde fijó una postura ante la investigación en su contra a cargo de la Secretaría de la Función Pública estatal.

Aunque el #MaruDuartismo se empeñe en empatar los cartones, no somos, ni seremos iguales, yo no poseo ranchos, ni bancos, no me paseo en Dubái, ni vacaciono en Miami o las Bahamas; pero, sobre todo, a diferencia de ellos, yo nunca en mi vida me he robado un peso y jamás he… pic.twitter.com/46SiPE3d85 — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) July 10, 2024

Corral negó las presuntas posiciones de bancos o ranchos, “nunca en mi vida me he robado un peso” también negó haber ocupado alguno de sus cargos para hacer negocios.

Corral aseguró que estos procedimientos de investigación administrativa y penal “cuyo propósito es inhabilitarme y tratar de impedirme de llegar al Senado de la República”.

El expanista dijo en su video que presentará las pruebas y argumentos necesarios, pero aclaró que la acusación no es por corrupción, sino que es: “por no haber mencionado en la declaración patrimonial un terreno del cual tengo posesión legal pero aún no la propiedad por estar en proceso de registro”.

Agregó los detalles del inmueble:

“Se trata de un terreno de 277 metros cuadrados que adquirí bajo un contrato de promesa de compra-venta en el que se estipula precisamente una compra a futuro, por el cual hice un depósito de garantía en 110 mil pesos en dos transferencias desde mi cuenta bancaria personal: una de 20 mil pesos y otra de 90 mil pesos, lo cual tengo absolutamente acreditado y sufragué con recursos de mi salario como gobernador”.

Explicó que al no tener la propiedad en su poder no pudo hacer la declaración patrimonial pues aún no es propietario de manera legal y tampoco se tiene que pagar impuestos o gravámenes.

“Seguiré dando la misma batalla de siempre, dispuesto a correr todos los riesgos y sufrir toda clase de improperios y calumnias” dijo.