«Nado sincronizado» en el imaginario de GPMorena, si incurrieron en violencia política de género que se atengan a las consecuencias: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda aclaró que no existe ningún «nado sincronizado» entre el Estado, el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Tribunal Estatal Electoral (TEE) para impedir que los diputados locales de Morena aspiren a una reelección.

Lo anterior, luego de las declaraciones del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada quien aseguró que el Estado, IEE y TEE quieren utilizar las denuncias por violencia política de género que interpuso la diputada Adriana Terrazas en contra de él y siete diputados más para impedir que se aprueben sus candidaturas.

En este sentido, Santiago de la Peña dijo que si los diputados de Morena incurrieron en violencia política de género en contra de Adriana Terrazas ya es tarde para arrepentirse y por el contrario, deberán atenerse a las consecuencias legales.

«Pero si ellos no están preocupados, pues quiere decir que no hicieron nada, entonces no entiendo para qué tanta estridencia con las declaraciones», expresó el secretario general y agregó que al existir una denuncia vigente, el asunto está en manos del Tribunal Estatal Electoral.