Lleva Protección Civil apoyos a brigadistas que combaten incendios forestales en la Sierra Tarahumara

_-Distribuyen insumos diversos a voluntarios en el municipio de Temósachic_

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), hizo entrega de insumos y apoyos diversos a brigadistas que trabajan en el combate a incendios forestales activos en la Sierra Tarahumara, con el objetivo de que estos cuenten con lo necesario para realizar sus labores.

Personal operativo de la CEPC se dio cita en el municipio de Temósachic, para distribuir entre combatientes voluntarios provenientes de la comunidad de Conoachi y zonas aledañas, paquetes que incluyen: alimentos no perecederos, agua embotellada y sueros hidratantes.

Dichas entregas se realizan de manera continua en los diferentes puntos afectados por las conflagraciones y con ello, se reafirma el compromiso tanto de Protección Civil como del Gobierno del Estado en General, en abonar al sector forestal a través del Comité Estatal del Manejo del Fuego.

La dependencia exhorta a la población a seguir las recomendaciones emitidas por la autoridad para prevenir incendios forestales, como son:

No hacer fogatas, no tirar basura, no arrojar cerillos o cigarros encendidos en carreteras o zonas forestales, pedir ayuda de inmediato en caso de haber un incendio fuera de control, ponerse a salvo y notificar a las autoridades.