La Torre y Quezada no son congruentes: Alex Domínguez

El candidato por el distrito del distrito 8 por la coalición de Corazón y Fuerza, Alex Domínguez respondió al aspirante a la alcaldía por Morena, Miguel La Torre y Marco Quezada contrincante a diputado federal, al decir con que cara pedirá el voto al haber denunciado de corrupción a la gobernadora Maru Campos, el político responde que fue absuelta al no comprobarse dice ser un hombre de leyes, asegura que no son congruentes.

“Que tan pobre es su propuesta que ha eso se tienen que referir, voy a decir algo muy claro , si efectivamente yo presente una denuncia se sometió a un juicio pero no fue por mi denuncia, fue un proceso que Javier Corral pateó durante 3 años, un juez y un magistrado determinaron que no había responsabilidad penal de María Eugenia Campos Galván en este tema, yo soy un hombre de leyes, y como hombre de leyes respeto el estado de derecho, y el estado de derecho dijo que no había una responsabilidad penal de Maru Campos, punto», manifestó.

Comparó la situación con el pasado del político del ex priísta y actual candidato de Morena por el distrito 8 Marco Quezada, en donde fue señalado como responsable del evento “Aero Show” el cual terminó en desgracia.

“Es un tanto como si yo me pongo a decir que el candidato de Morena por el 8vo Distrito es un asesino o un homicida por los muertos del Aero show, un juez determinó que no tenía responsabilidad, soy un hombre de leyes, soy un hombre que me forme en el derecho, soy un hombre que creó en el debido proceso y cree en las instituciones, si fueran congruentes los dos personajes, uno seguiría en el PRI y otro en el PAN”, comentó.

Cabe destacar que el político esta listo para las campañas y seguirá en la lucha de sus ideales para defender Chihuahua.