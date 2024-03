Hay intolerancia de la presidenta estatal de Morena; abucheos son crueldad: Adriana Terrazas

Luego de confirmar que no fue invitada de manera oficial por la dirigencia estatal de Morena a la gira de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, a Ciudad Juárez, la diputada morenista y presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, declaró que existe “intolerancia” por parte de la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de ese partido político, Brighite Granados.

Y es que respecto a la llegada de Sheinbaum, la diputada Adriana Terrazas señaló que “yo la recibí, pero estuve un poquito alejada precisamente por esta división y por estas diferencias que se hacen. Yo siempre he convocado a la unidad, el hecho de que haya grupos al interior de Morena no benefician a Morena. Me parece que hay demasiada seguridad e intolerancia de quien dirige el partido”.

“Llamo a la presidenta estatal de Morena a que no haga diferencias, todos estamos para aportar, para contribuir nuestro granito de arena para el movimiento, cada quien desde su trinchera”, dijo Terrazas Porras.

La diputada local de Morena y presidenta del Poder Legislativo de Chihuahua añadió que “no fui invitada oficialmente, me tuvieron que invitar desde la Ciudad de México, me pasaron la agenda desde la CDMX. Tenemos que ser respetuosos de todas las personas, yo fui víctima de un abucheo, es bastante cruel, porque no hay otra palabra, es crueldad”.