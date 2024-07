Clausura Gobernación Estatal 12 establecimientos en la última semana

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobernación, informó que durante la semana del 24 al 30 de junio del presente año, llevó a cabo 256 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas, lo que tuvo como resultado un total de 12 clausuras y 5 suspensiones.

Las clausuras realizadas fueron las siguientes:

• Restaurante bar “La Suite”, por menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas (Chihuahua)

• Licorería en tienda de autoservicio “Vinos y licores Mexicanos”, por violación de giro (Ahumada)

• Cantina “Salón Janitzio”, por operar fuera de horario (Delicias)

• Restaurante bar “1er Piso Botanero Mediterráneo”, por botella con sotol sin identificación (Juárez)

• “Villa Terraza Jardín”, por no contar con permiso para evento (Juárez)

• “La Palma del Sol Jardín”, por no contar con permiso para evento (Juárez)

• “Jardín Nápoles”, por no contar con permiso para evento (Juárez)

• Licorería “Depósito HH”, por operar fuera de horario (Juárez)

• “Déja Vu Garden”, por no contar con permiso para evento (Juárez)

• “D´Cano”, por no contar con permisos (Juárez)

• Bar “El Ausente”, por operar fuera de horario (Juárez)

• Cantina y salón de baile “Conjunto del Bravo”, por falta de licencia de uso de suelo (Juárez)

Las suspensiones fueron las siguientes:

• Licorería “La escondida”, por falta de licencia de uso de suelo y falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

• Licorería “Canito”, por falta de licencia de uso de suelo y falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

• Licorería “Súper KC”, por falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

• Tienda de abarrotes “Toty´s”, por falta de licencia de uso de suelo y falta de revalidación 2024 (Chihuahua)

• Restaurante “Buffalucas”, por no contar con revalidación 2024 (Juárez)

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reitera su compromiso por hacer cumplir el marco legal en esta materia en todo el territorio estatal.