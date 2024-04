CCE pide a Castrejón visitar planta Heineken; fueron 12 años de trabajo para traerla a Chihuahua

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Federico Baeza Mares lanza una invitación al diputado morenista David Oscar Castrejón Rivas en conocer la planta de Heineken y ver paso a paso su formación y cuidado con el medio ambiente, ya que el morenista ha hecho declaraciones exageradas y radicales en contra del desarrollo de la empresa que a decir del empresario ha dado un fuerte movimiento económico en la región sur del estado.

En este sentido destacó que esta planta se pudo lograr en Chihuahua, gracias a 12 años de trabajo por parte de la iniciativa privada con una inversión millonaria, ya que la planta de Heineken es sustentable y de alta tecnología que es amigable con el medio ambiente.

“Es muchísimo el trabajo que la ip le dedicó para que esta planta pudiera estar aquí en nuestro estado, entonces esto que plantea Castrejón es excesivo, es exagerado y es radical, nosotros estamos en contra de ellos, es una planta verde con mucha tecnología”, comentó.

El sector privado pide al diputado que cambie de opinión y que visite la planta para que vea de que se trata, ya que como chihuahuense debe de apoyar todas las inversiones que hay en el estado, siempre con responsabilidad.

“Yo en lo personal me pongo a la orden con el para sí quiere tocar algún otro tema, pero no podemos hacer ese tipo de declaraciones porque afectamos a cientos de familias, también decir que esta planta está proveyendo mucho al campo en producción de cebada y malta, ayuda mucho a los agricultores y ganaderos, entonces, la verdad es una planta que beneficia mucho, esto que dice es por no tener conocimiento de lo que genera esta planta, lo podemos acompañar y convencer que se tiene que quedar”, comentó.