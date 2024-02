AMLO deberá respetar resultado de elecciones y al INE, señala Coder

El presidente del Consejo de Desarrollo Económico Regional de Chihuahua (Coder) Antonio Valadez García dio a conocer que confía en que el resultado de las elecciones será respetado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), asimismo se espera un gran número de votantes.

Ante las elecciones que se presentarán el próximo mes de junio el empresariado chihuahuense ha lanzado un llamado a la población en salir a ejercer su voto ya que confían en que la mayor participación de ciudadanos dará un símbolo especial a la democracia del país.

“Nosotros estamos a favor de los órganos que han costado mucho trabajo, verdad, el INE es un órgano que se ha ido fortaleciendo, qué es el que organiza las elecciones como sector privado y como ciudadano estamos a favor de que se respete siempre nuestro voto y que estas elecciones haya mucha afluencia de votantes”, comentó.

Destacó que esperan no se presenten malas acciones en el desarrollo de estas, asimismo que el mandatario federal no se oponga en caso de que su resultado no favorezca a su partido, así como si gane no eliminen las instituciones que han formado la democracia en México como lo es el Instituto Nacional Electoral (INE).