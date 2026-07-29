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Lo acusan de intentar privar de la vida a su pareja sentimental

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a La Fiscalía de Distrito Zona Sur, capturaron al imputado identificado como Julio César B. V., mediante una orden de aprehensión, por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y privación de la libertad, registrados el pasado 17 de julio, en el municipio de Hidalgo de Parral.

El mandato judicial girado en su contra, bajo la causa penal 759/2026, se cumplimentó en la colonia Héroes de la Revolución, ya que se le acusa de haber intentado asfixiar a la víctima R. I. M. M., además de privarla de su libertad, derivado de una discusión de pareja.

El probable responsable de 27 años, quedó a disposición de un Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Hidalgo, y, en las próximas horas, el Ministerio Público le formulará imputación por los mencionados delitos y se resolverá su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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