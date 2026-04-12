Lista convocatoria para apoyo en semilla de sorgo forrajero

Con el objetivo de fortalecer la producción pecuaria y agrícola en el estado, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), informó que ya se encuentra disponible la convocatoria para acceder al apoyo de semilla de sorgo forrajero, como parte del programa Cuenta Conmigo en el Campo.

Este apoyo está dirigido a las personas vinculadas al sector rural de Chihuahua, para facilitarles el acceso a insumos que contribuyan a mejorar la alimentación del ganado y la productividad en el campo.

El esquema contempla hasta un máximo de 10 hectáreas por persona productora, con un apoyo de un saco por hectárea, y un monto máximo de hasta 5 mil pesos por hectárea.

Las y los interesados podrán presentar su solicitud en las ventanillas habilitadas en las oficinas de la dependencia, ubicadas en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, así como en las oficinas de las Presidencias Municipales, con el personal del Departamento de Residentes.

Para consultar la convocatoria completa y los requisitos, se invita a visitar la página oficial: https://www.chihuahua.gob.mx/sdr.

Asimismo, para mayor información o asesoría, las personas solicitantes pueden acudir al Departamento de Agricultura o comunicarse al teléfono (614) 419-33-00, extensiones 12576, 12516, 12540 y 12553, en horario de oficina.

El periodo de recepción de solicitudes estará abierto a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 31 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Es importante señalar que la entrega de apoyos está sujeta a la disponibilidad presupuestal, por lo que la presentación de la solicitud no garantiza su autorización.