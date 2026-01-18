Líderes europeos rechazan las “amenazas” de aranceles de Trump por Groenlandia

Varios líderes europeos rechazaron este sábado las “amenazas” y el “chantaje” del presidente estadounidense, Donald Trump, que anunció ese mismo día nuevos aranceles para los países que participaron en las maniobras junto a Dinamarca.

El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó la participación de Francia en maniobras militares en Groenlandia y criticó las “amenazas inaceptables” de Trump. “Las amenazas arancelarias eran inaceptables y no tenían cabida en este contexto. Los europeos responderían de forma unida y coordinada si se confirmaban. Garantizaríamos el respeto de la soberanía europea”, apuntó Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

El jefe del Estado francés subrayó que “Francia estaba comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo”. Por ello, París apoyó y “siguió apoyando” a Ucrania y, por esta misma razón, “decidimos unirnos a las maniobras iniciadas por Dinamarca en Groenlandia”.

“Mantuvimos esta decisión. Esto se debió también a que la seguridad del Ártico y las fronteras de nuestra Europa estaban en juego”, argumentó Macron.

El mandatario francés subrayó que “ninguna intimidación ni amenaza podía influirnos, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo, cuando nos enfrentamos a estas situaciones”.

También el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, criticó el “chantaje” de Trump. “No íbamos a permitir que nos chantajearan. Solo Dinamarca y Groenlandia decidían los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia”, subrayó.

Kristersson recalcó que siempre defendería a su país y a sus vecinos y aliados. “Esta era una cuestión de la UE que afectaba a más países que a los señalados. Suecia mantuvo contactos intensos con otros países de la UE, con Noruega y con Reino Unido para dar una respuesta conjunta”, explicó.

Trump anunció este sábado que impondría a partir del 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia en represalia a su despliegue en Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecería en vigor hasta que Estados Unidos completara el proceso de “adquisición” del territorio.

La Operación Resistencia Ártica fue un conjunto de ejercicios impulsados por Dinamarca, a cuyo reino pertenecía la isla, y que contaron con el respaldo de los países mencionados por Trump, quien declaró este despliegue, directamente, como una “amenaza” para la seguridad mundial.

Trump, para redoblar su apuesta, avisó además que este arancel adicional del 10% subiría a partir del 1 de junio a un 25% y “debería pagarse hasta que se llegara a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia” por parte de Estados Unidos.