Lidera PAN encuesta de Massive Caller por alcaldía de Chihuahua capital; Jáuregui y Rafa Loera siguen en empate técnico

La más reciente encuesta de Massive Caller por la alcaldía de Chihuahua capital, reveló que el PAN como partido político sigue en primer lugar en las preferencias electorales, seguido por Morena y el PRI en tercer lugar.

Según la encuestadora, el PAN aparece con el 40.9 por ciento de las preferencias, seguido por Morena, con 35.5 por ciento y el PRI con el 8.3.

En el caso de la candidatura del Partido Acción Nacional, el fiscal General César Jáuregui y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, están en primer y segundo lugar, con el 20.4 y 19.4 por ciento de las preferencias, respectivamente. Mientras que en tercer lugar apareció la diputada federal Manque Granados, con el 16.7 por ciento, seguida por el coordinador de la bancada en el Congreso local, Alfredo Chávez, con el 7.9 por ciento.

Respeto a la candidatura de Morena, la diputada local Brenda Ríos está en primer lugar, con el 24.5 por ciento y en segundo lugar el exalcalde y expriista Marco Quezada, con el 20.5 por ciento, seguidos por el expanista Miguel La Torre, el regidor Miguel Riggs y el funcionario federal Hever Quezada.

Mientras tanto, por el PRI quien encabeza las preferencias, según Massive Caller, es el dirigente estatal y diputado federal, Alex Domínguez, seguido por la regidora Rosy Carmona, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, por el director del Conalep, Omar Bazán y por el dirigente estatal de Movimiento Territorial, Fermín Ordóñez.

Será el domingo 6 de junio de 2027 cuando se realice la jornada electoral que renovará la gubernatura, 67 alcaldías y sus respectivas regidurías, así como los 33 escaños del Congreso del Estado.