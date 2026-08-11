La plataforma Discord, en la mira de las autoridades de Brasil

Discord es una plataforma que afirma tener más de 90 millones de usuarios activos por día en todo el mundo.

La plataforma Discord, muy popular entre los adolescentes, está bajo la mira de las autoridades brasileñas después de un caso de suicidio que ha provocado conmoción en el país, hasta el punto de que la primera dama pidió desactivar la red social.

La semana pasada, la policía detuvo en varios estados brasileños a cinco adolescentes sospechosos de estar vinculados con el suicidio de una joven de 13 años ocurrido en junio.

Según los investigadores, la menor habría sido incitada a la automutilación y al suicidio durante una transmisión en directo en Discord.

En un comunicado, la plataforma afirma que “colabora con las autoridades en la investigación de este grave caso”.

Discord aseguró además haber “desactivado antes de la muerte de la adolescente” un “servidor privado” sospechoso de ser utilizado por “individuos implicados en actividades delictivas que fomentan la automutilación“.

La Procuraduría General de la Unión (AGU), organismo público encargado de defender los intereses jurídicos del Estado brasileño, indicó haber recibido, a petición suya, una propuesta de Discord para adoptar medidas “destinadas a reforzar la seguridad de sus usuarios, en particular niños y adolescentes”.

La AGU analizará la propuesta, pero la búsqueda de una solución “consensuada” con Discord no excluye la posibilidad de adoptar las “medidas administrativas y judiciales pertinentes”, dijo el organismo.

Durante una reunión el viernes con representantes de Discord, la AGU les había exigido tomar medidas, especialmente en lo relativo a la verificación de la edad de los usuarios.

En Brasil, una ley que entró en vigor en marzo obliga a las plataformas a vincular las cuentas de los menores de 16 años con las de sus padres y a verificar la edad de los usuarios.

Rosangela “Janja” da Silva, esposa del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, había reclamado la desactivación de Discord en Brasil tras darse a conocer el caso del suicidio de la joven.

“Tenemos que bloquear Discord en Brasil de una u otra manera”, “actuar con el poder judicial para sacar esta red horrible de internet”, declaró durante una ceremonia en Brasilia.

La plataforma afirma tener más de 90 millones de usuarios activos al día en todo el mundo.

En 2024, X fue bloqueada durante 40 días en Brasil por decisión del tribunal supremo, hasta que la red del multimillonario Elon Musk acató órdenes judiciales de eliminar cuentas acusadas de desinformación.