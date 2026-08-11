Jerónimo, hijo de Camila Sodi y Diego Luna, cumple 18 años: así lo celebró su mamá

Camila Sodi celebró la mayoría de edad de su primogénito con un álbum de fotos y un emotivo mensaje sobre las enseñanzas que le ha dejado.

Hay cumpleaños que marcan un antes y un después, y el número 18 es uno de ellos. Para Camila Sodi, esta fecha tiene un significado todavía más especial: su hijo mayor, Jerónimo, fruto de su relación con Diego Luna, llegó a la mayoría de edad.

Camila Sodi celebra los 18 años de su hijo Jerónimo

La actriz aprovechó la ocasión para abrir un pequeño álbum familiar y compartir algunas imágenes de su primogénito, acompañadas de un mensaje en el que dejó ver el profundo cariño y orgullo que siente por él.

La publicación llamó especialmente la atención porque Camila y Diego han procurado mantener a sus hijos, Jerónimo y Fiona, alejados de los reflectores y de una exposición excesiva en redes sociales.

Con motivo del cumpleaños de Jerónimo, Camila compartió varias fotografías que muestran distintas etapas de la vida de su hijo y acompañó las imágenes con una reflexión sobre lo que ha significado para ella verlo crecer.

Camila Sodi celebra el cumpleaños 218 de su hijo Jerónimo. (Instagram)

Más allá de celebrar sus 18 años, la actriz aprovechó la fecha para reconocer todo lo que ha aprendido a su lado. En su mensaje destacó las enseñanzas que su primogénito le ha dejado durante estos años y la manera en que la maternidad transformó su vida.

A pesar de que Camila Sodi suele ser muy hermética, las fotos con las que celebra el cumpleaños de su primogénito, dejan ver un lado poco habitual de la cantante.

Camila Sodi celebra los 18 años de su hijo Jerónimo (Instagram)

No es la primera vez que la actriz hace una excepción para celebrar una fecha importante. En años anteriores, también ha publicado fotografías de Jerónimo por su cumpleaños, aunque manteniendo una clara línea de privacidad. Cuando cumplió 14 años, por ejemplo, compartió una imagen en la que el adolescente aparecía de espaldas y sin mostrar su cara.