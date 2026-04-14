“La pelota está ahora en su tejado”, dice vicepresidente de EU sobre las negociaciones con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, declaró este lunes que Washington ha logrado avances en las negociaciones con Irán, aunque reconoció que no se ha alcanzado un acuerdo para poner fin al conflicto, tras una ronda de contactos celebrada en Islamabad.
En una entrevista con Fox News, Vance señaló que ambas partes lograron clarificar posiciones clave. “Hemos dejado muy claro bajo qué condiciones Estados Unidos podría hacer ciertas concesiones y qué cosas necesitamos ver absolutamente para llegar a un acuerdo”, explicó.
Entre las principales exigencias, el vicepresidente destacó la cuestión del uranio enriquecido. Según indicó, Washington quiere que ese material salga del territorio iraní y que Estados Unidos asuma su control, en lo que describió como un punto central para cualquier entendimiento en materia nuclear.
Por otra parte, confirmó que las conversaciones se interrumpieron sin resultados definitivos, al considerar que el equipo negociador iraní no tenía capacidad para cerrar un acuerdo. “Decidimos que regresaran a Teherán y nosotros volvimos a Washington”, afirmó, añadiendo que los representantes iraníes necesitan la aprobación de instancias superiores, incluido el líder supremo, para aceptar los términos planteados.
“Esa es su decisión. Y, en realidad, la pelota está claramente en su tejado. ¿Y qué pasa ahora? Creo que los iraníes van a determinar lo que pase a continuación”, subrayó.