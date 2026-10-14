Jonas I, el rey autoproclamado en Suiza que desde el 2014 ya ha tomado 149 terrenos sin dueño y que suman cerca de 117 mil metros cuadrados

El llamado imperio de Lauwiner está formado por terrenos dispersos, no por un territorio continuo con fronteras definidas como las de un Estado.

Jonas Lauwiner se autoproclamó rey de Suiza en 2019 y ha reunido 149 terrenos distribuidos en distintas partes del país, con una superficie conjunta cercana a los 117 mil metros cuadrados. Su patrimonio territorial comenzó con una parcela que recibió de su padre y creció mediante un procedimiento legal para adquirir terrenos sin propietario, aunque su título monárquico no tiene reconocimiento oficial ni le concede poderes como jefe de Estado.

En una entrevista con BBC Mundo, Lauwiner explicó que descubrió esta posibilidad al investigar cómo adquirir un terreno sin dueño que colindaba con su primera propiedad.

El jurista Peter Hänni, profesor emérito de Derecho de la Universidad de Friburgo, señaló al medio que el Código Civil suizo contempla estos bienes, pero permite a los cantones regular las condiciones para apropiárselos. El caso ha generado controversia por la adquisición de caminos y las facultades que puede ejercer un propietario sobre ellos.

¿Quién es Jonas Lauwiner, el hombre que se hace llamar rey de Suiza?

Jonas Lauwiner nació el 15 de septiembre de 1994 y tiene nacionalidad suiza y marroquí. Su proyecto comenzó en 2014, cuando recibió una pequeña parcela de su padre como regalo de cumpleaños. El terreno estaba destinado a actividades agrícolas y, según contó, inicialmente tenía un valor simbólico para él.

Al intentar ampliar su propiedad, descubrió que una parcela colindante no tenía dueño. Tras investigar las normas aplicables, encontró un mecanismo que le permitió solicitar la titularidad de terrenos sin propietario mediante trámites ante los municipios correspondientes.

Con el tiempo, comenzó a buscar más parcelas y a construir una identidad monárquica alrededor de sus adquisiciones. En 2019 celebró una coronación simbólica en la iglesia de Nydegg, en Berna. Los medios empezaron a llamarlo primero el rey de Burgdorf y después el rey de Suiza.

Sin embargo, Suiza no reconoce una monarquía ni existe un cargo constitucional de rey. Lauwiner admite que su título es simbólico y distingue esa identidad de su participación en la política local, ámbito en el que afirma desempeñarse como concejal.

¿Cómo consiguió 149 terrenos sin pagar por ellos?

El mecanismo que describe Lauwiner se relaciona con la apropiación de bienes inmuebles sin propietario. No consiste en ocupar cualquier terreno deshabitado, sino en identificar propiedades que legalmente carecen de dueño y tramitar su adquisición conforme a las normas aplicables.

Según el procedimiento explicado por el propio Lauwiner a BBC Mundo, los pasos son los siguientes:

Localizar terrenos sin propietario: consultar los registros de la propiedad para identificar parcelas que no tengan un titular registrado.

Presentar una solicitud: acudir al municipio correspondiente para solicitar la ocupación o adquisición del terreno.

Cubrir los gastos administrativos: pagar las tasas de registro y tramitación que correspondan.

Obtener la titularidad: completar el procedimiento previsto por las autoridades competentes para convertirse en propietario.

Lauwiner sostiene que buena parte de las parcelas que ha reunido no le costaron dinero por concepto de compra. Esto no significa que todas las tierras sin dueño puedan adquirirse automáticamente ni que estén exentas de gastos, restricciones o procedimientos administrativos.

El Código Civil suizo constituye el punto de partida jurídico, pero la regulación cantonal es determinante. De acuerdo con Hänni, los cantones pueden establecer reglas para estos casos y ciertos bienes, como las aguas públicas, no pueden ser objeto de propiedad privada en condiciones ordinarias.

¿Qué extensión tiene su imperio y qué elementos ha creado?

El llamado imperio de Lauwiner está formado por terrenos dispersos, no por un territorio continuo con fronteras definidas como las de un Estado.

Estas son las principales características descritas en el reportaje de BBC Mundo:

149 parcelas: propiedades distribuidas en diferentes puntos de Suiza.

Cerca de 117 mil metros cuadrados: superficie conjunta aproximada de los terrenos.

Una coronación simbólica: celebrada en 2019 en Berna.

Una moneda propia: denominada Empire Vellar, creada como parte de la identidad de su proyecto.

Órdenes honoríficas y símbolos monárquicos: elementos inspirados en las monarquías tradicionales.

Un grupo de seguidores: algunos de los cuales, según Lauwiner, integran una organización que describe como una legión de seguridad.

Estos elementos no convierten su proyecto en un país reconocido internacionalmente. No cuenta con soberanía estatal reconocida, una moneda oficial suiza propia ni instituciones equiparables a las del Gobierno federal.

Lauwiner afirma que busca desarrollar sus propiedades, obtener ingresos a partir de ellas y ampliar su participación política. También ha expresado su intención de llegar al Parlamento nacional o al Consejo Federal, aunque esas aspiraciones son independientes de su título simbólico.

¿Puede el rey de Suiza cobrar por usar sus calles?

La controversia aumentó cuando Lauwiner adquirió una vía en el municipio de Geuensee, en el cantón de Lucerna. Los vecinos comenzaron a organizarse para definir sus derechos de uso y las autoridades locales expresaron preocupación por las condiciones en las que podían conservar el acceso al camino.

De acuerdo con el reportaje, el diario suizo Luzerner Zeitung informó que Lauwiner ofreció tres alternativas para que los residentes o el municipio recuperaran la calle:

Cambiarle el nombre a Lauwinerweg, en referencia a su apellido.

Intercambiarla por otro terreno de valor equivalente.

Venderla al municipio.

Janine Wapf, responsable del departamento local de Construcción e Infraestructuras, declaró al periódico que Lauwiner llegó a exigir entre 80 mil y 150 mil francos suizos por la vía. La funcionaria consideró que esas cantidades eran inasumibles.

En marzo de 2026, según la información publicada en el reportaje, Lauwiner anunció que subastaría la calle y destinaría los beneficios netos a la organización Childhood Cancer Switzerland. Finalmente, un residente la compró por 8 mil 500 francos suizos, equivalentes a unos 10 mil 300 dólares en la conversión citada por el medio.

El episodio muestra la diferencia entre adquirir legalmente un terreno y determinar qué derechos tienen los propietarios, residentes y usuarios de una vía. Hänni explicó que el propietario de un camino privado puede cobrar por utilizarlo en determinadas circunstancias, pero eso no implica que pueda imponer cualquier condición sin considerar las normas aplicables.

¿Suiza puede cambiar la ley para impedir que se repita el caso?

El jurista Peter Hänni considera que los cantones pueden introducir normas para limitar la adquisición de terrenos sin propietario y evitar que el mecanismo se utilice de forma masiva.

La dificultad está en las propiedades que ya fueron adquiridas. Según Hänni, revertir operaciones realizadas conforme a la legislación vigente en su momento podría ser complicado, especialmente si las autoridades tenían facultades para regular el procedimiento y no lo hicieron.

El especialista también advirtió que el fenómeno todavía no es generalizado, aunque podría convertirse en un problema si otras personas adoptan la misma estrategia para reunir terrenos y caminos.

Lauwiner, por su parte, sostiene que las autoridades han intentado modificar las reglas en respuesta a su caso. Interpreta esas posibles reformas como un reconocimiento de que aprovechó una oportunidad legal antes de que fuera limitada.

Por ahora, su condición de rey sigue siendo simbólica. Los derechos sobre cada parcela dependen de su situación jurídica y de las normas correspondientes, mientras que cualquier cambio regulatorio deberá aplicarse conforme al ordenamiento suizo.