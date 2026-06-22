Invitan al ciclo de conferencias por el Día Internacional de los Archivos 2026

A través de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la ciudadanía en materia de accesibilidad, sensibilización, difusión y prácticas éticas archivísticas, con el ciclo de conferencias por el Día Internacional de los Archivos 2026.

En el marco del Día Internacional de los Archivos, que se conmemora cada 9 de junio, el Municipio destaca la importancia de preservar los documentos históricos como pilares fundamentales para garantizar la transparencia, la memoria histórica y la protección de los derechos humanos.

Como parte de esta conmemoración, se llevará a cabo el Ciclo de Conferencias por el Día Internacional de los Archivos 2026, el próximo viernes 26 de junio, en un horario de 10:00 a 12:30 horas, en el Salón 12 de Octubre del Palacio Municipal, ubicado en el tercer piso.

El programa contará con la participación de destacados especialistas:

–Mtra. Claudia Alin Escoto Velázquez, especialista en Protección de Datos Personales, Privacidad y Ciberseguridad; conferencista activa de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), cofundadora de la Alianza México Ciberseguro y ponente internacional con más de 25 años de experiencia en el sector público.

–_Profr. Rubén Beltrán Acosta, Cronista Vitalicio al Servicio de la Nación, jefe del Archivo Histórico Municipal y Cronista de la Ciudad de Chihuahua; maestro normalista, historiador, escritor, escultor y autor de diversas obras histórico-culturales, reconocido a nivel nacional por su labor en la investigación, la crónica y la preservación de la historia de Chihuahua.

Este ciclo de conferencias está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores, historiadores y público en general, con el propósito de fortalecer la cultura archivística y fomentar la reflexión sobre el valor de los archivos en la vida pública, la identidad colectiva y la defensa de los derechos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su interés por impulsar espacios de diálogo, aprendizaje y participación ciudadana en torno a la importancia de los archivos como patrimonio documental y herramienta para una administración más transparente y cercana a la gente.